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В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом

В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом

Власти китайской провинции Хайнань намерены построить там сеть инновационных автодорожных остановок. Главная их особенность заключается в том, что там не будет никакого обслуживающего персонала. Вся работа будет осуществляться с помощью автоматизированных систем. Роботы будут оповещать туристов, информировать их и заниматься 
17 июня 2019, 03:53
В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая

В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая

В Самару прибыла делегация спортсменов из Китая для участия в 8 Российско-Китайских играх среди спортсменов не старше 17 лет. Первые впечатления гостей из Поднебесной - дружелюбные люди, солнечная погода.
 
Напомним, с 15 по 22 июня в рамках VIII Российско-китайских 
15 июня 2019, 01:34
В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме 
14 июня 2019, 02:28
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.

Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и 

12 марта 2019, 06:13
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
11 марта 2019, 05:01
В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

С 17 по 21 сентября в Самаре в рамках соревнований VolgaCTF встретятся команды со всей России, а также из Белоруссии, Марокко, Австрии, Вьетнама и Тайваня. В рамках лекционной программы выступят независимые эксперты, ведущие сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности, 

14 сентября 2018, 01:23
В блогах:

В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.

Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске 

9 июля 2018, 04:48
Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, 

25 декабря 2017, 04:46
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
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