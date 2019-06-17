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В Китае туристов будут обслуживать роботы с искусственным интеллектом
Власти китайской провинции Хайнань намерены построить там сеть инновационных автодорожных остановок. Главная их особенность заключается в том, что там не будет никакого обслуживающего персонала. Вся работа будет осуществляться с помощью автоматизированных систем. Роботы будут оповещать туристов, информировать их и заниматься …
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17 июня 2019, 03:53
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В Самару прибыла делегация молодых спортсменов из Китая
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15 июня 2019, 01:34
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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.
Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и …
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12 марта 2019, 06:13
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
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14 сентября 2018, 01:23
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?
Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".
"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании …
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3 августа 2018, 09:31
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«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти
В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.
Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске …
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9 июля 2018, 04:48
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Дмитрий Азаров встретился с молодежью
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, …
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25 декабря 2017, 04:46
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Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе
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15 ноября 2017, 08:49
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