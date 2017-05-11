Накануне в полицию Самары поступило сообщение о госпитализации в больницу 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.
Выяснилось, что парень отдыхал в одном из баров на улице Победы, там у него случился конфликт с другим посетителем. Мужчины отправились «побазарить» на улицу. Словесные аргументы закончились, между посетителями завязалась драка, в ходе которой незнакомец достал нож, ударил им оппонента и убежал.
Полиция установила очевидцев произошедшего и приступила к установлению личности подозреваемого. Вскоре оперативники выяснили, к преступлению может быть причастен 26-летний местный житель. В ходе оперативных мероприятий стало известно местонахождение предполагаемого злоумышленника, и вскоре он был задержан. Свою вину молодой человек отрицать не стал и рассказал подробности инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
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