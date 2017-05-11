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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей

В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей

Вчера, 31 марта, в Самаре произошло очередное ограбление банка. Как передает Прогород, «обчистили» отделение на улице Победы, 71. Под «раздачу" снова попал банк "Со…" - другое отделение этой финансовой организации ограбили в феврале текущего года.
 
По данным Прогорода, налетчик 
1 апреля 2017, 04:01
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

В Тольятти молодого парня ударили ножом около кафе

Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных 

6 января 2017, 02:40
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»

В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»

Блогер Игорь Кондратьев обращается к властям региона разработать к ЧМ-2018 несколько гостевых маршрутов по улицам Гагарина и Победы, возможно с посещением выставочных экспозиций заводов авиакосмического узла. "Коли уж вы взяли за основу космическую тематику при подготовке Самары к мундиалю, 
8 октября 2015, 09:55
Пожар на рынке Советского района

Пожар на рынке Советского района

Пожар в Советском районе Самары. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Победы сегодня утром загорелись торговые павильоны с продуктами и бытовой химией. К моменту прибытия пожарных на место огнём уже была охвачена площадь в 50 квадратных метров, вскоре площадь возгорания увеличилась 

11 июня 2013, 12:02
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