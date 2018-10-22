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Материалы по теме:

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре

Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре

21 октября в полицию поступило сообщение из одной из самарских больниц. Туда доставили  41-летнего мужчину с ножевым ранением. Приступившие к расследованию правоохранители выяснили, что травму ему причинил 40-летний, ранее не судимый мужчина. По информации полиции, оба участника конфликта работают дворниками. 

22 октября 2018, 02:19
В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов

В понедельник, 22 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в 5:43 вылетел рейс в Анталью. По своему расписанию он должен был отправиться в путь еще 16 часов назад, в 13:40 в воскресенье. На борту самолета находились 214 пассажиров. Им заранее сказали 
22 октября 2018, 02:16
На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
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