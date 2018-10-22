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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
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22 октября 2018, 05:16
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Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре
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22 октября 2018, 03:30
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В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
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22 октября 2018, 02:39
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Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре
21 октября в полицию поступило сообщение из одной из самарских больниц. Туда доставили 41-летнего мужчину с ножевым ранением. Приступившие к расследованию правоохранители выяснили, что травму ему причинил 40-летний, ранее не судимый мужчина. По информации полиции, оба участника конфликта работают дворниками. …
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22 октября 2018, 02:19
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В Самаре 214 пассажиров ждали рейс в Анталью 16 часов
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22 октября 2018, 02:16
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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
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22 октября 2018, 12:43