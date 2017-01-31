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В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой
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31 января 2017, 10:50
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Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью
Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
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30 января 2017, 02:07
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«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун
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30 января 2017, 11:13
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Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
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27 января 2017, 09:44
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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре
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27 января 2017, 09:25
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Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака
Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
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26 января 2017, 04:10
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В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина
Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.
По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По …
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23 января 2017, 10:47
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Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото
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23 января 2017, 05:38
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Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской
Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.
Предварительно причиной происшествия называют …
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16 января 2017, 09:56
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В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом
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3 января 2017, 04:34
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В Саратове директор УК осужден на 6 лет за гибель 4 человек от угарного газа
Служители Фемиды вынесли приговор главе ООО «Гольфстрим» 37-летнему Матвею Смирнову по делу о смерти четырех человек в многоэтажке на улице Аронова.
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27 мая 2016, 05:43
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В Самаре семья с ребенком отравилась газом в доме на Аэродромной
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20 февраля 2016, 12:35