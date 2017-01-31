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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
Представители медицинского центра Хадасса отправили опросники 264 людям, которые в свое время находились в состоянии клинической смерти. Ответы 

30 января 2017, 02:07
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

В Самаре 17-летняя девушка-подросток получила повреждения головы в результате схода снега. Инцидент произошел в среду, 25 января, в Советском районе по адресу: улица Гагарина, 111А. Пострадавшая попала в больницу. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе следственного 

27 января 2017, 09:25
Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта 

26 января 2017, 04:10
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» 

23 января 2017, 05:38
Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.

Предварительно причиной происшествия называют 
16 января 2017, 09:56
В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

Инцидент произошел в Самаре в ночь с 2 на 3 января в квартире одного из домов на пересечении Авроры с Аэродромной.
По предварительным данным, мужчина и женщина в возрасте около 38 лет, а также 8-летняя девочка скончались в результате отравления 

3 января 2017, 04:34
В Саратове директор УК осужден на 6 лет за гибель 4 человек от угарного газа

В Саратове директор УК осужден на 6 лет за гибель 4 человек от угарного газа

Служители Фемиды вынесли приговор главе ООО «Гольфстрим» 37-летнему Матвею Смирнову по делу о смерти четырех человек в многоэтажке на улице Аронова.
Как сообщают местные СМИ, ссылающиеся на официальную информацию, на протяжении нескольких месяцев руководитель вопреки существующему договору на обслуживание дома 

27 мая 2016, 05:43
В Самаре семья с ребенком отравилась газом в доме на Аэродромной

В Самаре семья с ребенком отравилась газом в доме на Аэродромной

Вчера, 19 февраля, около десяти часов вечера в отделение скорой помощи поступил вызов в дом на улице Аэродромной в Железнодорожном районе Самары. Жильцы одной из квартир почувствовали себя плохо. Это семья из трех человек – отец, мать и 9-летняя дочь. 
20 февраля 2016, 12:35
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