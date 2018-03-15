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За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары
В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …
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14 марта 2018, 04:46
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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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14 марта 2018, 12:32
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани
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13 марта 2018, 09:01
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
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12 марта 2018, 03:30
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Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары
В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ …
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12 марта 2018, 12:05
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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5 марта 2018, 01:49
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СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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1 марта 2018, 03:46
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Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре
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22 февраля 2018, 09:57