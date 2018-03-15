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Материалы по теме:

За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки 

14 марта 2018, 04:46
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Крупный пожар произошел 12 марта в Сызрани. Примерно в 21:20 загорелись постройки во дворе честного дома №51 по улице Транспортной.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В его тушении принимали участие 25 человек. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 
13 марта 2018, 09:01
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ 
12 марта 2018, 12:05
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек. Их тела  были найдены 1 марта в Куйбышевском районе на месте пожара - в сгоревшем частном доме на улице Большая Караванная. Погибли 59-летний хозяин дома и 
5 марта 2018, 01:49
СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту обнаружения погибших на месте пожара в Куйбышевском районе. Как уже сообщала «ТЕРРА»,  в ночь на 1 марта на улице Большой Караванной около четырех часов ночи загорелся частный дом. 
1 марта 2018, 03:46
Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

В Самаре на Мехзаводе, в ночь на 22 февраля, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, участником аварии стал пьяный водитель.

Трагедия случилась около полуночи. 24-летний автомобилист на иномарке Saab, ехавший по Московскому шоссе, в районе перекрестка с улицей Банной насмерть сбил 

22 февраля 2018, 09:57
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