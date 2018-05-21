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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти

20 мая в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случилось в 18:45. Водитель «Лады Приоры» ехал по автотрассе Тольятти — Хрящевка в направлении Автограда. На 10-м километре трассы он выехал на встречную полосу, и там легковушка лоб в лоб врезалась 

21 мая 2018, 09:23
Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

В ночь c субботы на воскресенье, с 19 на 20 мая, в Самарской области произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. Около 1 часа ночи, под Тольятти, в Ставропольском районе нетрезвый автомобилист на иномарке устроил погром в дачном массиве.
 
20 мая 2018, 02:04
Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»

Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»

Сегодня, 19 мая, около 8:30 утра на автотрассе М-5 «Урал» на въезде в Самару неподалеку от торгового центра «Мега» произошло ДТП с участием мотоцикла.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо очевидцы.
19 мая 2018, 01:55
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина

В Тольятти в четверг, 17 мая, произошло смертельное ДТП. На Поволжском шоссе около кладбища столкнулись «Калина» и «Фольксваген». От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, где, по данным полицейских, находились две женщины. Это случилось в 14:30. В соцсети появилось 

17 мая 2018, 03:15
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.

Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное 
10 мая 2018, 09:21
Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

В Самарской области в поселке Переволоки под Сызранью 8 мая произошла трагедия. В дачном домике произошел пожар и сгорел дедушка 88 лет. Около трех часов ночи пожарным поступило сообщение о ЧП в дачном кооперативе «Лада». К месту происшествия направили две 

8 мая 2018, 10:39
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