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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
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21 мая 2018, 03:08
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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью
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21 мая 2018, 02:42
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6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти
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21 мая 2018, 09:23
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Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника
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20 мая 2018, 02:04
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Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»
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19 мая 2018, 01:55
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Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти
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18 мая 2018, 02:41
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Иномарка вылетела на остановку с людьми в Тольятти, погибла женщина
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17 мая 2018, 03:15
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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области
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15 мая 2018, 10:51
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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани
В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.
Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное …
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10 мая 2018, 09:21
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Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью
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8 мая 2018, 10:39