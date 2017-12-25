3
56
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b   d888                 d8b  8888888888  888       8888888 
    Y8P  d8888                 Y8P  888         888         888   
           888                      888         888         888   
   8888    888    888  888    8888  8888888     88888b.     888   
   "888    888    888  888    "888  888         888 "88b    888   
    888    888    888  888     888  888         888  888    888   
    888    888    Y88b 888     888  888         888 d88P    888   
    888  8888888   "Y88888     888  888         88888P"   8888888 
    888                        888                                
   d88P                       d88P                                
 888P"                      888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 

25 декабря 2017, 02:33
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой

В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила 

20 декабря 2017, 03:07
В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на 
3 декабря 2017, 03:34
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта в микрорайон Южный Город. Фото автобуса с номером 401 появились в соцсети.

"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

Согласно 
30 ноября 2017, 02:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх