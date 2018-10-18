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Материалы по теме:

Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов

Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов

В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо 
18 октября 2018, 12:42
В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

Рано утром в четверг, 18 октября, в Самарской области произошла трагедия: сварочные работы велись вблизи бочек с топливом и не обошлось без жертв. Примерно в 9:30 в фермерском хозяйстве в Безенчукском районе во время сварочных работ, которые проводили около бочек 
18 октября 2018, 12:08
В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре полицейские установили личность водителя, который оставил выпавшую из салона пассажирку и уехал. Авария произошла в среду, 17 октября, на улице Фасадной. По версии сотрудников ГИБДД, водитель автобуса № 92 вез пассажиров от улицы Бакинской в Куйбышевском районе до 
18 октября 2018, 11:44
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев вперед. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем 

18 октября 2018, 10:02
В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки

В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки

В центре Сызрани молодые кладоискатели выловили на магнит пистолет. Находку выудили из воды в реке Сызранка. На записи, опубликованной в Сети, видно, что они «рыбачили» под Ильинским мостом. Сначала им попались гнутый лом, дорожный знак, монеты, нож, мобильный телефон Siemens 
17 октября 2018, 10:36
В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ

Во вторник, 16 октября, в областной столице прекратилась подача газа в нескольких домах в Кировском районе города. На газопроводе низкого давления в районе дома № 36 по улице Каховской случилась авария. В нескольких домах по улице Свободы, проспекту Кирова, улицам 
16 октября 2018, 05:40
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
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