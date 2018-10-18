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Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов
В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо …
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18 октября 2018, 12:42
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В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
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18 октября 2018, 12:08
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В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал
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18 октября 2018, 11:44
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В Сызрани кладоискатели выловили пистолет из реки
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17 октября 2018, 10:36
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16 октября 2018, 05:40
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15 октября 2018, 03:01