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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей
Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым …
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22 февраля 2019, 09:12
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Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году
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22 февраля 2019, 08:51
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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В Самаре экс-полицейский, который попался на взятках щебнем, «брал» и канцелярскими товарами
В областной столице завели еще одно уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который сейчас подозревается во взяточничестве. По версии следствия, с 2017-2018 года начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД России по Самаре не согласовывал проведение ремонта …
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20 февраля 2019, 04:53
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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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Три торговых центра и больницу «заминировали» в Самаре
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28 июня 2018, 11:16
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Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре
Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря. В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком …
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13 декабря 2017, 10:49
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Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ
Об эвакуации посетителей и персонала из «Парк-Хауса», одного из крупнейших тольяттинских торговых центров, пишет TLTgorod со ссылкой на одного из очевидцев.
«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех …
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8 октября 2017, 05:51
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