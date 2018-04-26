ДТП сразу с двумя пострадавшими произошло 25 апреля в Тольятти. 55-летний водитель на пикапе «Toyota» ехал в жилой зоне бульвара Королева со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. На одном из участков мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение, в результате которого пострадали как сам мотоциклист, так и его пассажир.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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