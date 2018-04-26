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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
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Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры 

26 апреля 2018, 09:58
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" 
25 апреля 2018, 08:01
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой 
25 апреля 2018, 11:37
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

Водитель Toyota сбил 17-летнюю девушку в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя – водитель автомобиля Toyota сбил в Советском районе девушку 17 лет. Это произошло в понедельник, 23 апреля, в 8:30. Иномаркой, ехавшей по улице Балаковской от Партизанской к улице Промышленности, управлял 48-летний мужчина, его 

24 апреля 2018, 03:44
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

23 апреля в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Митсубиши» ехал по трассе «Богатое – Самара – Оренбург». На одном из участков шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге, машина опрокинулась.

В результате аварии 

24 апреля 2018, 12:28
Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

22 апреля в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летняя автоледи на «Ладе», получившая права только в этом году, ехала по улице Дачная села Русская Борковка со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северная. Женщина двигалась на высокой скорости, не 

23 апреля 2018, 01:45
6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 апреля в Самарской области. Сообщалось, что 30-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по трассе от Ульяновска в сторону Сызрани. На одном из участков мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка 
23 апреля 2018, 11:59
Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло 19 апреля в Ставропольском районе области. 44-летний водитель на «Volvo» ехал по трассе «М-5» из Самары в сторону Тольятти. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «ВАЗ», и все закончилось столкновением. После 

20 апреля 2018, 02:47
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