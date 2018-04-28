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Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми
Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки …
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28 апреля 2018, 03:10
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50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево
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28 апреля 2018, 02:48
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Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти
26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии …
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27 апреля 2018, 02:31
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
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27 апреля 2018, 11:03
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СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары
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19 апреля 2018, 03:01
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Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе
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16 апреля 2018, 03:11