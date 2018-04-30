Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой …