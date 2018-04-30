Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП. 36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».
В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки погиб на месте. Две пассажирки этой же машины, а также шофер «Нивы» с травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми
Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки …
|
28 апреля 2018, 03:10
|
На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб
|
28 апреля 2018, 02:24
|
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти
26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии …
|
27 апреля 2018, 02:31
|
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
|
27 апреля 2018, 12:58
|
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти
|
26 апреля 2018, 01:24
|
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью
|
25 апреля 2018, 11:37
|
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области
|
24 апреля 2018, 12:28
|
Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области
|
24 апреля 2018, 09:53
|
Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти
|
23 апреля 2018, 01:45
|
Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области
|
20 апреля 2018, 02:47