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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки 
28 апреля 2018, 03:10
На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

ДТП произошло сегодня, 28 апреля, около 6 утра на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской.
 
По информации ГУ МВД по Самарской области, мужчина за рулем УАЗа ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Георгия Димитрова в сторону 18 км. 
28 апреля 2018, 02:24
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

ДТП сразу с двумя пострадавшими произошло 25 апреля в Тольятти. 55-летний водитель на пикапе «Toyota» ехал в жилой зоне бульвара Королева со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. На одном из участков мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение, 

26 апреля 2018, 01:24
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой 
25 апреля 2018, 11:37
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

23 апреля в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Митсубиши» ехал по трассе «Богатое – Самара – Оренбург». На одном из участков шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге, машина опрокинулась.

В результате аварии 

24 апреля 2018, 12:28
Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

Вечером 23 апреля в Богатовском районе Самарской области произошло ДТП. Водитель пикапа сбил взрослую лосиху. Животное выбежало на трассу, и автолюбитель просто не успел вовремя его заметить и затормозить в темноте. От полученных травм лосиха умерла. Водитель не пострадал, однако 
24 апреля 2018, 09:53
Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

22 апреля в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летняя автоледи на «Ладе», получившая права только в этом году, ехала по улице Дачная села Русская Борковка со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северная. Женщина двигалась на высокой скорости, не 

23 апреля 2018, 01:45
Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

Тройное ДТП: «Volvo» толкнула «ВАЗ» в прицеп «ГАЗели» дорожной службы в Самарской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло 19 апреля в Ставропольском районе области. 44-летний водитель на «Volvo» ехал по трассе «М-5» из Самары в сторону Тольятти. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля «ВАЗ», и все закончилось столкновением. После 

20 апреля 2018, 02:47
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