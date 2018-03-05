До выборов президента РФ осталось две недели. Бланки для голосования уже переданы в облизбирком.
Для выборов президента России в Самаре напечатали около 2,5 миллионов бюллетеней для голосования. В пятницу, 2 марта, под пристальным надзором наблюдателей из США и Германии типография передала их Избирательной комиссии Самарской области. Бюллетени изготовили двух видов: обычные и для избирательных участков, оснащенных КОИБами, так называемыми электронными урнами, которые позволяют сразу получать и учитывать данные о голосовании (таких бланков - около 600 тысяч экземпляров). В участковые избирательные комиссии бюллетени поступят не позднее 16 марта.
«У нас назначены ответственные члены от Избирательной комиссии Самарской области, которые контролируют и контролировали изготовление избирательных бюллетеней, непосредственно их подготовку к изготовлению. Соответственно, упаковку, передачу дальше в территориальные избирательные комиссии», - сообщила Наталья Таран, секретарь избирательной комиссии Самарской области.
На изготовление бюллетеней ушло около восьми дней. Три дня заняла печать, остальное время потратили на сортировку. Все бюллетени упакованы в коробки по 500 штук со знаком гарантии и контроля качества. Как уверяют представители избиркома, подменить их невозможно. Вплоть до окончания выборов документы будут охраняться сотрудниками полиции.
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