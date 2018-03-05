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Материалы по теме:

Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской 

7 марта 2018, 08:44
ТИКи в Самарской области возьмут под круглосуточную охрану

ТИКи в Самарской области возьмут под круглосуточную охрану

В Самаре 28 февраля состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. Речь зашла о вопросах обеспечения безопасности во время избирательной кампании и в день голосования. Врио губернатора Дмитрий Азаров и представители силовых структур в частности обсудили антитеррористическую 
1 марта 2018, 03:33
Выборы президента: 2,5 млн бюллетеней напечатают для Самарской области

Выборы президента: 2,5 млн бюллетеней напечатают для Самарской области

До выборов президента РФ остается 19 дней. В Самарской области уже начали печатать бюллетени. В общей сложности их будет 2,5 миллиона экземпляров. Бланки двух видов: обычные и специально приспособленные для КОИБов - автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. Бумаги будут готовы 

28 февраля 2018, 12:58
Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»

 АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, стоимость эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов в эфире телеканала «ТЕРРА» составляет:
 
  1. Размещение политической рекламы в эфире т/к 
17 января 2018, 08:12
В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. 

19 декабря 2017, 02:10
Избирком Самарской области получил бюллетени для выборов

Избирком Самарской области получил бюллетени для выборов

В четверг, 8 сентября, избирательная комиссия Самарской области получила из печати бюллетени для проведения 18 сентября выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. Общий тираж бланков для голосования по одномандатным округам и партийным спискам составил 4 миллиона 916 тысяч 

8 сентября 2016, 05:48
Выборы – 2015: в Самаре ТИК Кировского района все еще считает бюллетени

Выборы – 2015: в Самаре ТИК Кировского района все еще считает бюллетени

В среду, 16 сентября, избирательная комиссия Самарской области подвела итоги воскресных выборов. Напомним, 13 сентября жители областной столицы впервые голосовали за своих представителей по новой схеме. Теперь в рамках системы местного самоуправления в каждом из 9 районов Самары будет свой 
17 сентября 2015, 10:19
В Самарской области подвели итоги выборов - 2015

В Самарской области подвели итоги выборов - 2015

В Избирательной комиссии Самарской области подвели итоги выборов депутатов местных представительных органов власти. Голосование состоялось 13 сентября. Данные передал журналист ТРК "ТЕРРА", который в настоящее время находится на пресс-конференции в облизбиркоме.

Количество мандатов (всего 3279): 

По области:
«Единая 
16 сентября 2015, 05:39
В Самаре на бюллетени для выборов губернатора потратят 4,3 млн рублей

В Самаре на бюллетени для выборов губернатора потратят 4,3 млн рублей

В Самарской области объявлен тендер на печать бюллетеней для выборов губернатора. Цена контракта 4 млн 300 тысяч рублей. На эти деньги планируется произвести 2 млн 535 тысяч 230 листов для голосования с нанесенной защитной сеткой, предохраняющей документ от подделки.

Напомним, участие 

21 августа 2014, 12:18
У пяти кандидатов на пост губернатора Самарской области нашли «подписи-двойники»

У пяти кандидатов на пост губернатора Самарской области нашли «подписи-двойники»

Избирательная комиссия Самарской области завершила проверку подписей, поданных кандидатами в губернаторы. Некоторые из них были забракованы. Как оказалось, пять муниципальных депутатов, вопреки закону, поддержали сразу нескольких кандидатов. В итоге несколько подписей потеряли Михаил Маряхин, Валерий Синцов, Светлана Пеунова, Михаил Белоусов. 

1 августа 2014, 04:54
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