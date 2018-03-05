Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской …