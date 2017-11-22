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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА

Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА

Баскетбольный клуб «Самара» на выезде в Москве уступил МБА в первом матче 1/8 финала  Кубка России. Игра состоялась в понедельник, 13 ноября. Вначале самарцы увеличили преимущество до 11 очков, но потом хозяева отыгрались и вышли вперед. За шесть минут до 
14 ноября 2017, 11:05
Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71

Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71

В Самаре состоялся первый официальный домашний матч нового сезона суперлиги по баскетболу. На своем паркете БК «Самара» принимал московский коллектив «МБА». На церемонии открытия с приветственным словом выступил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он обратился к зрителям и спортсменам 

4 октября 2017, 10:44
Баскетболисты БК «Самара» дважды выиграли у серебряного призера Суперлиги

Баскетболисты БК «Самара» дважды выиграли у серебряного призера Суперлиги

Победителями баскетбольного турнира памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова стали игроки БК «Самара». Волжане дважды переиграли один из сильнейших клубов Суперлиги, серебряного призера прошлого сезона иркутский «Иркут». 19 сентября матч завершился со счетом 81:59 в пользу «Самары», 20 сентября наши 

21 сентября 2017, 09:58
Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

В Италии завершился чемпионат мира по баскетболу среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира триумфальную победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук. В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США 
1 августа 2017, 07:06
Игроки БК

Игроки БК "Самара" успешно выступили в финале Евролиги

Игроки баскетбольного клуба "Самара" Дмитрий Халдеев и Дмитрий Гусенков успешно выступили в финальном турнире молодежной Евролиги, аналоге "взрослой" Евролиги, в Стамбуле.

Волжан персонально пригласили в ЦСКА-ДЮБЛ для участия в главном европейском турнире. Армейцы победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 84:80. Самарец 

22 мая 2017, 10:02
В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги

В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги

Игроки БК «Самара» проведут первые матчи плей-офф Суперлиги против команды «Спартак-Приморье» из Владивостока. Матчи состоятся 26 и 27 марта. 30 марта самарцы отправятся в гости к своему сопернику, там же, если потребуется, пройдет еще одна игра. При необходимости 3 апреля 

23 марта 2017, 01:09
Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Во вторник, 14 марта, игроки баскетбольного клуба «Самара» во Владивостоке проведут матч с местным «Спартаком-Приморье». После этого самарцы отправятся в Южно-Сахалинск. Там 17 марта волжане завершат регулярный чемпионат Суперлиги матчем с «Сахалином».
 
Не исключено, что в ¼ финала БК 

13 марта 2017, 04:03
Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

В течение минувшей недели в подмосковном городе Чехов проходил второй тур полуфинального этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. В десяти матчах команда баскетбольного клуба «Самара» - «Самара-ДЮБЛ» одержала восемь побед и уступила лишь ЦСКА. Самарцы разместились на второй строчке в группе 

13 марта 2017, 11:11
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