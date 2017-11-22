Во вторник, 21 ноября, БК «Самара» в очередном матче баскетбольной Суперлиги принимал на своей площадке «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Самарцы разгромили гостей со счетом 116:67.
«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.
Свой следующий матч игроки БК «Самара» проведут дома в пятницу, 24 ноября. В гости снова приедет команда из Санкт-Петербурга – «Спартак».
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