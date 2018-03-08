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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары
В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств …
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6 марта 2018, 10:39
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За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник
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6 марта 2018, 10:16
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Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре
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26 февраля 2018, 09:55
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В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
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1 августа 2017, 03:18
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Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018
В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».
Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В …
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5 июля 2017, 10:59
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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33