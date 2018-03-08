11
33
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P                                                         888b     d888 
  Y88b d88P                                                          8888b   d8888 
   Y88o88P                                                           88888b.d88888 
    Y888P     88888b.d88b.   .d8888b   888  888   .d88888  888  888  888Y88888P888 
    d888b     888 "888 "88b  88K       888  888  d88" 888  888  888  888 Y888P 888 
   d88888b    888  888  888  "Y8888b.  888  888  888  888  888  888  888  Y8P  888 
  d88P Y88b   888  888  888       X88  Y88b 888  Y88b 888  Y88b 888  888   "   888 
 d88P   Y88b  888  888  888   88888P'   "Y88888   "Y88888   "Y88888  888       888 
                                                      888       888                
                                                      888  Y8b d88P                
                                                      888   "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт 
9 марта 2018, 07:11
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

В Самаре болельщики «Крыльев Советов» с восьмого сектора помогли клубу в уборке снега на стадионе «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «КС». На «Металлурге» идет подготовка к матчу четвертьфинала Кубка России.

В среду, 28 февраля, «Крылья Советов» принимают в Самаре 
26 февраля 2018, 09:55
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 
1 августа 2017, 03:18
Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».

Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В 
5 июля 2017, 10:59
Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх