Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы восьми бывших руководителей обанкротившегося самарского банка «Волга-Кредит» на арест их имущества. Данная мера была наложена в январе этого года областным арбитражем по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое намерено привлечь топ-менеджеров к ответственности за убыток ВКБ в размере 5 млрд 300 млн рублей. АСВ установило, что до отзыва лицензии банкирами были приняты решения о предоставлении так называемых технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим сопоставимой с масштабами кредитования хоздеятельности, и не обладающим собственным имуществом и доходами. Напомним, регулятор отозвал лицензию у ВКБ в декабре 2014 года. По информации ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные финансовые потери.
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Согласно информации, обнародованной АСВ, в …
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26 октября 2015, 03:27