В Самаре на дорожную разметку потратят 46 миллионов рублей. В первую очередь разметка появится на дорогах так называемого гостевого маршрута ЧМ-2018 в центре города. В порядок приведут улицы в районе площади Куйбышева, где 9 мая состоится Парад Победы: Молодогвардейскую, Красноармейскую, Чапаевскую, Галактионовскую. В ночь на 8 мая новая разметка, которую наносили горячим пластиком, появилась на участке улицы Вилоновской от улицы Куйбышева до улицы Молодогвардейская. Работы на улицах гостевого маршрута планируют завершить к 25 мая. Общая площадь дорог, где планируют нанести разметку – 64 тысячи 758 квадратных метров. Срок окончания всех работ – 30 сентября 2018 года. Гарантия на разметку - 1 год. Если она сотрется раньше, подрядчик должен будет обновить ее за свой счет, сообщили в мэрии Самары.
|
Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»
Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.
«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к …
|
8 мая 2018, 03:33
|
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре
|
8 мая 2018, 01:16
|
В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ
|
8 мая 2018, 12:49
|
На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео
В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора …
|
8 мая 2018, 09:51
|
Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной
|
8 мая 2018, 09:49
|
В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре
|
7 мая 2018, 06:52
|
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре
До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит …
|
7 мая 2018, 09:01
|
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
|
4 мая 2018, 03:01