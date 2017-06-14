8 лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Такое наказание назначил Замоскворецкий суд Москвы бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний и экс-начальнику ГУВД по Самарской области Александру Реймеру. Он признан виновным в хищении 1 миллиарда 300 миллионов рублей при закупке электронных браслетов. По данным обвинения, Реймер вместе с другими фигурантами организовал в системе исполнения наказаний предприятие по выпуску электронных браслетов, поэтому госзаказ был размещен без конкурса. При этом браслеты производились компанией "Мета", затем доставлялись в ведомство, а фигуранты получали откаты. Прокурор попросил служителей Фемиды приговорить бывшего руководителя ФСИН к 9 годам заключения, оштрафовать на миллион рублей, а кроме того, лишить звания и наград. Защита Александра Реймера уже заявила, что намерена обжаловать приговор.
|
Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей
Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
|
13 июня 2017, 02:57
|
Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет
|
23 мая 2017, 11:47
|
Обвиняемых в убийстве полковника полиции Андрея Гошта и его семьи отправили за решетку
|
22 февраля 2017, 03:05
|
Суд продлил арест экс-главе ФСИН Реймеру на полгода
Сегодня в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 2 миллиардов 700 миллионов рублей при закупке электронных браслетов. На скамье подсудимых - экс-директор ФСИН России Александр Реймер и его заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП «ЦИТОС» Виктор Определенов. …
|
23 августа 2016, 07:01
|
Суд приступит к делу экс-главы ФСИН Реймера 23 августа
23 августа в Замоскворецком суде Москвы стартует судебный процесс над бывшим директором ФСИН и экс-руководетелем Самарского областного МВД Александром Реймером. напомним, его обвиняют в денежных махинациях при закупке "электронных браслетов" для заключенных. По версии следствия, в период с 2010 по …
|
16 августа 2016, 04:05