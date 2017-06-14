Обвиняемых в убийстве полковника полиции Андрея Гошта и его семьи отправили за решетку Сегодня Самарский областной суд огласил приговор по делу о кровавой расправе в селе Ивашевка. Напомним, в апреле прошлого года там был убит заместитель начальника штаба областного главка полиции и пятеро членов его семьи. По версии следствия, подсудимые мигранты проникли на участок …