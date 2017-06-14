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Материалы по теме:

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
По данным обвинения, он вместе с другими фигурантами организовал в системе исполнения наказаний предприятие по выпуску 

13 июня 2017, 02:57
Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Бывший начальник полиции Самарской области и экс-глава ФСИН России Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет. Именно столько запросил для него гособвинитель в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы. Прения сторон прошли накануне. Реймер обвиняется в махинациях с закупками 

23 мая 2017, 11:47
Обвиняемых в убийстве полковника полиции Андрея Гошта и его семьи отправили за решетку

Обвиняемых в убийстве полковника полиции Андрея Гошта и его семьи отправили за решетку

Сегодня Самарский областной суд огласил приговор по делу о кровавой расправе в селе Ивашевка. Напомним, в апреле прошлого года там был убит заместитель начальника штаба областного главка полиции и пятеро членов его семьи. По версии следствия, подсудимые мигранты проникли на участок 

22 февраля 2017, 03:05
Суд продлил арест экс-главе ФСИН Реймеру на полгода

Суд продлил арест экс-главе ФСИН Реймеру на полгода

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 2 миллиардов 700 миллионов рублей при закупке электронных браслетов. На скамье подсудимых - экс-директор ФСИН России Александр Реймер и его заместитель Николай Криволапов, а также директор ФГУП «ЦИТОС» Виктор Определенов. 

23 августа 2016, 07:01
Суд приступит к делу экс-главы ФСИН Реймера 23 августа

Суд приступит к делу экс-главы ФСИН Реймера 23 августа

23 августа в Замоскворецком суде Москвы стартует судебный процесс над бывшим директором ФСИН и экс-руководетелем Самарского областного МВД Александром Реймером. напомним, его обвиняют в денежных махинациях при закупке "электронных браслетов" для заключенных. По версии следствия, в период с 2010 по 

16 августа 2016, 04:05
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