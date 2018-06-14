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Материалы по теме:

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди 
14 июня 2018, 09:50
В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в 
14 июня 2018, 09:34
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.

Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и 

16 ноября 2017, 09:09
Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По 
13 августа 2017, 03:58
Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет

Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет

8 лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Такое наказание назначил Замоскворецкий суд Москвы бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний и экс-начальнику ГУВД по Самарской области Александру Реймеру. Он признан виновным в хищении 1 миллиарда 300 миллионов 

14 июня 2017, 05:53
Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
По данным обвинения, он вместе с другими фигурантами организовал в системе исполнения наказаний предприятие по выпуску 

13 июня 2017, 02:57
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