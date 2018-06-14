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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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В блогах: про опасный щит у самарского рынка
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди …
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14 июня 2018, 09:50
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В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»
Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в …
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14 июня 2018, 09:34
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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.
Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и …
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16 ноября 2017, 09:09
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Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал
Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По …
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13 августа 2017, 03:58
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Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет
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14 июня 2017, 05:53
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Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей
Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
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13 июня 2017, 02:57