На «АвтоВАЗе» произошли кадровые перестановки. Со 2 апреля должность исполнительного вице-президента по финансам автогиганта займет Алексей Бобров. Его кандидатура была поддержана советом директоров. На посту Бобров сменит Штефана Мауэрера, который принял решение покинуть автозавод. В период передачи полномочий до 1 мая 2018 года господин Мауэрер будет работать в должности старшего советника президента ПАО «АвтоВАЗ».
Алексей Бобров родился в 1977 году, закончил МГИМО. С 1999 по 2010 год он занимал управляющие должности в сфере финансов и аудита в московском офисе Ernst & Young, а также в офисах Lafarge в Москве и Париже. В 2010 году Алексей Бобров перешел в компанию Michelin Group на должность финансового директора Michelin Russia, затем был повышен до финансового директора MichelinEastern Europe. В январе 2017 года он занял позицию главного финансового директора в дочерней компании Michelin – Euromaster.
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