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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Материалы по теме:

АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature

АвтоВАЗ остановил работу над проектом удлиненной версии седана Lada Vesta Signature. Связано это с экономической нецелесообразностью. Сборка этих автомобилей вручную обходится слишком дорого, а организовывать массовый выпуск невыгодно из-за отсутствия потенциального спроса, сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, 
28 марта 2018, 01:02
На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов

На АвтоВАЗе прошло совещание по теме «Автомобили специального назначения». Помимо сотрудников завода в нем приняли участие депутаты, а также представители министерств.

Главным вопросом мероприятия стало обсуждение выпуска техники для людей с ограниченными возможностями. В том числе речь шла о 
27 марта 2018, 03:24
Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти

Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти

На тольяттинских мощностях АвтоВАЗа стартовало производство автомобиля LADA Granta Liftback. Оно было переведено в наш регион из Ижевска. Для этого пришлось перенести 500 единиц сварочного оборудования и оснастки. Кроме того, шло обучение тольяттинских работников для работы во вторую смену на 

15 марта 2018, 02:13
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

Александр Карпушкин стал первым заместителем главы Самары

15 февраля стало известно о кадровых назначениях в администрации Самары. Первым заместителем главы города стал Александр Карпушкин. Он будет отвечать за управление финансами, экономическое развитие, а также социальную сферу.

Напомним, Александр Карпушкин уже работал в самарской мэрии. С 2010 по 2014 

15 февраля 2018, 04:44
Сергей Безруков покинет пост врио министра промышленности Самарской области

Сергей Безруков покинет пост врио министра промышленности Самарской области

В региональном правительстве новые кадровые перестановки. Пост министра промышленности и технологий покидает Сергей Безруков, занимавший его в течение 5 лет.  Он переходит на работу  в Москву, где будет руководить департаментом региональной промышленной политики и проектного управления. Об этом стало известно 

6 февраля 2018, 10:19
У Дмитрия Азарова появился новый советник

У Дмитрия Азарова появился новый советник

В областном правительстве новые кадровые перестановки. Советником главы региона назначен Михаил Головушкин, который до этого руководил Главным управлением организации торгов. Его место заняла Наталья Катина, ранее она успела поработать и в мэрии Самары, и в белом доме. Об этих назначениях 

30 октября 2017, 04:43
Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

По информации ТЕРРЫ, самарскую таможню может возглавить Юрий Лушников. Сейчас он руководит территориальным подразделением ведомства в Нижегородской области. В таможенных органах служит с августа 1992-ого года. Начинал инспектором как раз в Нижнем Новгороде. С 2006 по 2010-ый год был первым 

10 апреля 2017, 01:02
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