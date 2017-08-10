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Поездка в поселок Караваево для «Крыльев Советов» оказалась удачной
В среду, 9 августа, «Крылья Советов» провели на выезде матч седьмого тура первенства ФНЛ против ярославского «Шинника». Самарцы смогли победить.
Из-за реконструкции стадиона в Ярославле игру организовали на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области. Счет в первой половине встречи открыли …
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10 августа 2017, 11:02
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«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань
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8 августа 2017, 07:02
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«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»
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7 августа 2017, 05:55
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Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную
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4 августа 2017, 07:01