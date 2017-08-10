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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань

«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань

Определился соперник самарской команды «Крыльев Советов» по 1/32 финала Кубка России по футболу. Им стала еще одна команда из Самарской области – «Сызрань-2003», которая на предыдущей стадии обыграла ульяновскую «Волгу». Основное время матча завершилось вничью - 0:0. В дополнительное время 

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«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

Самарские «Крылья Советов» продолжают свой путь в Футбольной национальной лиге. Задача у клуба одна: в год чемпионата мира по футболу выйти в РФПЛ. Очередным соперником наших на «Металлурге» стал клуб «Волгарь» из Астрахани, до 6-го тура лидировавший в турнирной таблице. 

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Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

18-летний защитник «Крыльев Советов» Михаил Тихонов - сын главного тренера клуба Андрея Тихонова - получил вызов в студенческую сборную России, которая выступит на 29-й Всемирной летней Универсиаде. 
4 августа 2017, 07:01
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