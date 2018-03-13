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Материалы по теме:

Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства Дворца спорта в Самаре

В Самаре новый Дворец спорта на улице Молодогвардейской планируют построить в течение двух лет. Новые сроки озвучили в Самарской губернской думе на заседании комитета по строительству во вторник, 27 февраля.

Как уже сообщала «ТЕРРА», старый Ледовый дворец спорта на 
27 февраля 2018, 03:59
Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По 

27 февраля 2018, 01:43
В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое 

27 февраля 2018, 12:19
Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

Капитальный ремонт домов к ЧМ-2018 в Самаре завершится 1 мая

В Самаре полным ходом идет капитальный ремонт домов, которые было необходимо привести в порядок к ЧМ-2018. Всего планировалось отремонтировать 354 объекта. Работы на 300 объектах уже закончены. В остальных домах они завершатся к 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации 

27 февраля 2018, 09:13
Пожар в поселке Гранный оставил без жилья четыре семьи

Пожар в поселке Гранный оставил без жилья четыре семьи

В ночь на 20 октября четыре семьи оказались на улице в результате пожара в поселке Гранном. Дотла выгорел пятиквартирный барак, расположенный в начале улицы Речной. По данным МЧС, пламя бушевало на площади 200 квадратных метров. Для тушения возгорания прибыли 9 
20 октября 2016, 09:48
На берегоукрепление в Гранном потратят 750 млн рублей

На берегоукрепление в Гранном потратят 750 млн рублей

Правительство Самарской области объявило конкурс на берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилищного массива Гранный около Новокуйбышевска. Цена контракта - 750 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победитель торгов обязан будет очистить берег от кустарника и мелколесья, разработать грунт под 
27 апреля 2015, 03:36
На речном маршруте «Самара – Винновка» появилась остановка «Гранный»

На речном маршруте «Самара – Винновка» появилась остановка «Гранный»

С 11 июня 2014 года на речном маршруте «Самара - Винновка», который обслуживает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», будет открыт новый остановочный пункт «Гранный». Согласно расписанию, опубликованному на сайте компании, при движении из Винновки в Самару суда ежедневно будут делать 

11 июня 2014, 09:40
Главный специалист филиала ЦЛАТИ по Самарской области признана виновной в получении взятки

Главный специалист филиала ЦЛАТИ по Самарской области признана виновной в получении взятки

В федеральном суде Октябрьского района города Самары вынесен приговор Ирине Дунюшкиной, главному специалисту филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Самарской области. Она признана виновной в получении взятки.

Судом и следствием установлено, что сотрудница ЦЛАТИ получила взятку в феврале 

13 мая 2014, 09:50
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