Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По …