Новое пожарное депо в поселке Гранный будет построено до 1 октября. Об этом в своем "твиттере" сообщил глава города Новокуйбышевска Сергей Марков. По его словам, подрядчик будет определен в марте. В здании планируется разместить караул, два спецавтомобиля и пожарное оборудование.
Деньги на реализацию проекта поступят из нескольких источников. 7 млн 768 тыс. рублей будут выделены из городской казны. Еще 2 млн перечислят из областного бюджета. Кроме того, 736 тыс. рублей удалось собрать в виде пожертвований от жителей Новокуйбышевска.
Строительные работы завершатся к 1 октября.
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