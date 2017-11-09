Каток площадью 5 тысяч 250 квадратных метров планируют залить в Самаре на обновленной площади Куйбышева. Толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров, а под ним - «иглопробивное полотно».
Сейчас власти ищут подрядчика, который организуют заливку катка, и будет содержать его зимой. Ему заплатят около 550 тысяч рублей. Лед для катания на коньках на площади Куйбышева должен быть готов к 25 декабря.
Напомним, на площади Куйбышева был проведен капительный ремонт.
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