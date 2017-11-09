11
20
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Площадь Куйбышева полностью отремонтирована

Площадь Куйбышева полностью отремонтирована

Капитальный ремонт самой большой площади в Европе велся 6 месяцев. Подрядчик уложил новый асфальт и плитку, обновил систему освещения и засеял газоны. Реконструированы также туалеты — теперь в них есть свет и отопление. Установлены новые скамейки и урны. Посажено более 

3 ноября 2017, 05:56
На площади Куйбышева появятся велопарковки и Wi-Fi

На площади Куйбышева появятся велопарковки и Wi-Fi

Площадь Куйбышева готовят к открытию после ремонта. Напомним, работы там начались в мае. В скверах уложили тротуарную плитку на площади 24 000 квадратных метров, а на самой площади – новое асфальтовое покрытие. Установлено 190 фонарей и 210 флагштоков. Оборудованы точки Wi-Fi 
1 ноября 2017, 03:05
4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева

4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева

В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится 

27 октября 2017, 01:26
На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров

На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров

В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который 

18 октября 2017, 11:46
В Самаре появится новый крытый каток за 360 миллионов рублей

В Самаре появится новый крытый каток за 360 миллионов рублей

По итогам конкурса определен подрядчик, который построит в Самаре новый крытый каток. Этим займется ООО «Горизонт». Стоимость контракта более 359,5 миллиона рублей. Спортивный объект возведут в микрорайоне «Южный город». Напомним, о необходимости создания в Самаре конькобежного центра начали говорить в 

14 сентября 2017, 07:05
Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

Новое здание ФОК «МТЛ-Арена - 2» уже требует реконструкции, которая обойдется региональному бюджету почти в 63 миллиона рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, областное управление капитального строительства ищет подрядчика, который за 2 миллиона 900 тысяч рублей проведет проектно-изыскательские работы и 

2 июня 2017, 12:29
В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?

Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление 
22 февраля 2017, 11:52
В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре

В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре

Блогер Евгений Синюков поведал про "опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре". "Я решил пройтись по нему от бывшего кинотеатра "Шипка" до площади Кирова. Гулять здесь просто опасно для здоровья. Называть такое убожество проспектом в текущем его состоянии 
3 ноября 2016, 05:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.