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Материалы по теме:

В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка

В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка

На пост мэра Самары поступила 16-я заявка. Она была зарегистрирована в среду, 13 декабря, в 16:20, указано на сайте городской думы. Новым претендентом стала пенсионер, ныне не работающая Елена Черезова.

«16. Черезова Елена Ефимовна. Не работает (пенсионер)», - сообщает Дума г.о. 

14 декабря 2017, 09:27
Претендентов на пост главы Самары стало 15

Претендентов на пост главы Самары стало 15

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В эту среду, 13 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявил 41-летний Константин Гусев.

«Гусев Константин Борисович, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической 

13 декабря 2017, 04:33
Назван тринадцатый претендент на пост главы Самары

Назван тринадцатый претендент на пост главы Самары

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В этот понедельник, 11 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявили трое. Как уже сообщала «ТЕРРА», одиннадцатой была зарегистрирована заявка слесаря-сборщика ПАО "Кузнецов" Валентина Сульянова. Двенадцатым 

11 декабря 2017, 04:50
Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

В понедельник, 11 декабря, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их стало двенадцать. На кресло мэра претендуют слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, который трудится на ПАО «Кузнецов», и ветеран МВД Виталий 

11 декабря 2017, 03:17
На пост главы Самары претендуют 8 человек

На пост главы Самары претендуют 8 человек

В комиссию по отбору кандидатов на должность главы Самары поступила восьмая заявка. Утром в понедельник, 4 декабря, документы подал заместитель директора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов.

"Дата и время подачи заявления - 04.12.2017 г., 11:05", - указано на сайте Думы г. 

4 декабря 2017, 01:42
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