В комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары в четверг, 14 декабря, зарегистрировали еще четыре заявки. Теперь на должность сити-менеджера претендуют 20 человек. Новыми претендентами стали Дмитрий Чиндин, Всеволод Колпаков, Вадим Букатин и Николай Мельник.
«17 - Чиндин Дмитрий Андреевич, инженер-конструктор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара; 18 - Колпаков Всеволод Анатольевич, профессор ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»; 19 -Букатин Вадим Сергеевич, директор ООО «Аврора»; 20 – Мельник Николай Николаевич, логист-водитель в ИП Мельник Н. И.», - сообщает Дума г. о. Самара.
Напомним, документы принимают до 18 декабря. Сам конкурс пройдет с 20 по 22 декабря. В конкурсную комиссию вошли двадцать человек, возглавляет ее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В настоящее время главы Самары исполняет Владимир Василенко.
Претенденты на пост главы Самары:
Валерий Самарцев
Владимир Григорьев
Александр Ключников
Людмила Голованова
Алексей Макеев
Константин Горлов
Виктор Русин
Алексей Ягунов
Михаил Матвеев
Сергей Власов
Валентин Сульянов
Виталий Копылов
Екатерина Бородай
Вадим Киреев
Константин Гусев
Елена Черезова
Дмитрий Чиндин
Всеволод Колпаков
Вадим Букатин
Николай Мельник
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