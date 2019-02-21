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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
В самарском метро появятся четыре новых вагона

В самарском метро появятся четыре новых вагона

В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают 
19 февраля 2019, 11:09
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»

Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный 
5 февраля 2019, 11:40
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным 
10 января 2019, 10:27
В Самаре изменится проект планировки строительства метро

В Самаре изменится проект планировки строительства метро

В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского 
16 октября 2018, 03:08
«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.

«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили 
15 февраля 2018, 02:06
МП «Самарский метрополитен» нарушило стандарты раскрытия информации

МП «Самарский метрополитен» нарушило стандарты раскрытия информации

Антимонопольщики оштрафовали «Самарский метрополитен» на 100 тысяч рублей. Как сообщает управление ФАС по Самарской области, муниципальное предприятие нарушило стандарты раскрытия информации. Речь идет об официальном опубликовании расценок на подключение к электросетям предприятия. Отметим, в последнее время в самарском метро вообще 
15 января 2018, 11:03
Двух пальцев лишился пассажир московского метро, помогая поднять телефон с эскалатора

Двух пальцев лишился пассажир московского метро, помогая поднять телефон с эскалатора

Инцидент произошел в эту ночь в столичном метро на станции «Пушкинская». Ехавшая на эскалаторе девушка случайно обронила сотовый. 24-летний парень, находившийся рядом, захотел помочь и нагнулся поднять гаджет. Однако его ладонь затянуло под металлическую гребенку механизма, и в итоге два 
31 июля 2015, 02:53
В Тольятти 8-летнему мальчику зажало ногу на эскалаторе в ТЦ «Русь на Волге»

В Тольятти 8-летнему мальчику зажало ногу на эскалаторе в ТЦ «Русь на Волге»

На эскалаторе торгового центра в Тольятти пострадал ребенок. Инцидент произошел в среду, 26 марта, между первым и вторым этажом ТЦ «Русь на Волге», сообщает портал "Волга-Ньюс". Восьмилетнему мальчику зажало ногу. По словам очевидцев, работники центра остановили эскалатор, помогли ребенку 
27 марта 2014, 10:48
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