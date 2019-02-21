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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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В самарском метро появятся четыре новых вагона
В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают …
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19 февраля 2019, 11:09
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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С 5 февраля изменилось расписание переправы «Самара - Рождествено»
Во вторник, 5 февраля, в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров до села Рождествено и Прорана. Об этом сообщили в Самарском речном предприятии. Как отметили представители компании, расписание действует в условиях полного ледосостава. Первый амфибийный …
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5 февраля 2019, 11:40
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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами
В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным …
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10 января 2019, 10:27
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В Самаре изменится проект планировки строительства метро
В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского …
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16 октября 2018, 03:08
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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МП «Самарский метрополитен» нарушило стандарты раскрытия информации
Антимонопольщики оштрафовали «Самарский метрополитен» на 100 тысяч рублей. Как сообщает управление ФАС по Самарской области, муниципальное предприятие нарушило стандарты раскрытия информации. Речь идет об официальном опубликовании расценок на подключение к электросетям предприятия. Отметим, в последнее время в самарском метро вообще …
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15 января 2018, 11:03
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Двух пальцев лишился пассажир московского метро, помогая поднять телефон с эскалатора
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31 июля 2015, 02:53
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В Тольятти 8-летнему мальчику зажало ногу на эскалаторе в ТЦ «Русь на Волге»
На эскалаторе торгового центра в Тольятти пострадал ребенок. Инцидент произошел в среду, 26 марта, между первым и вторым этажом ТЦ «Русь на Волге», сообщает портал "Волга-Ньюс". Восьмилетнему мальчику зажало ногу. По словам очевидцев, работники центра остановили эскалатор, помогли ребенку …
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27 марта 2014, 10:48
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