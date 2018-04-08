5 февраля в Самаре начал работать центр по набору стюардов-распорядителей на матчи чемпионата мира по футболу. Всего за несколько дней попробовать себя в этой работе захотели 2700 человек.

«Стюардами заинтересованы быть в основном студенты-парни. Также заявки поступают от пенсионеров, и школьников, …