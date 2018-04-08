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Материалы по теме:

После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

Самарцы пожаловались в паблике «Подслушано Самара» соцсети ВК  на просевшую тротуарную плитку. Горожане обнаружили дефекты покрытия на территории 4 квартала в поселке Мехзавод.

«И года не прошло! После первой же зимы!» — возмущаются жители.

«После зимы много 
8 апреля 2018, 03:08
7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также 

8 апреля 2018, 10:55
К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
750 самарцев прошли собеседования на должность стюардов матчей ЧМ-2018

750 самарцев прошли собеседования на должность стюардов матчей ЧМ-2018

5 февраля в Самаре начал работать центр по набору стюардов-распорядителей на матчи чемпионата мира по футболу. Всего за несколько дней попробовать себя в этой работе захотели 2700 человек.

 «Стюардами заинтересованы быть в основном студенты-парни. Также заявки поступают от пенсионеров, и школьников, 

14 февраля 2018, 09:17
Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Министерство строительства России нашло подрядчика, который займется проведением строительного контроля на стадионе «Самара-Арена». Согласно информации на сайте госзакупок, эту работу доверят специалистам московской фирмы «СК УниверсалСтрой». По данным из открытых источников, ранее она инспектировала возведение международного делового центра «Москва-Сити» на 

13 февраля 2018, 07:06
Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Помимо строительства стадиона «Самара-Арена», полным ходом идет работа и по благоустройству территории, которая к нему прилегает. Всего сейчас там трудятся около 200 человек. Их основная задача — подготовка площадок к будущему озеленению. Оно начнется в марте, как только позволят погодные 

12 февраля 2018, 04:34
На стадионе «Самара-Арена» начали монтировать информационные экраны

На стадионе «Самара-Арена» начали монтировать информационные экраны

На стадионе «Самара-Арена» стартовал новый этап работ. Специалисты начали монтировать огромные экраны, на которые будут выводиться повторы лучших моментов футбольных матчей. Монтаж идет на высоте 44 метров над уровнем поля.

Экраны расположат над южной и северной трибунами. Они будут закреплены на 

9 февраля 2018, 02:31
Строительные работы на стадионе «Самара-Арена» завершатся к 30 марта

Строительные работы на стадионе «Самара-Арена» завершатся к 30 марта

Все строительные работы на стадионе «Самара-Арена» будут завершены к 30 марта. Об этом во время инспектирования объекта заявил заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий.

«Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на стадионе должны быть завершены к 30 марта, и они будут завершены, сомнений нет», цитирует чиновника 
9 февраля 2018, 08:38
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