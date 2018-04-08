В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что ао время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор закончится 13 апреля. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и успешно пройти личное собеседование.
Стоит отметить, что по итогам обучения, самые лучшие смогут претендовать на должность супервайзеров. В их задачи будет входить контроль за работой других стюардов.
Естественно, что труд во время футбольных матчей будят оплачиваться. Стюарды смогут заработать до 2500 рублей за смену.
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