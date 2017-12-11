В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера, который продлится вплоть до 18 декабря. В этот понедельник, 11 декабря, о своем желании возглавить мэрию заявили трое. Как уже сообщала «ТЕРРА», одиннадцатой была зарегистрирована заявка слесаря-сборщика ПАО "Кузнецов" Валентина Сульянова. Двенадцатым стал ветеран МВД Виталий Копылов. Тринадцатую заявку подала Екатерина Бородай, заместитель директора «Института технологии развития».
"Бородай Екатерина Юрьевна. Заместитель директора ООО «Институт технологии и развития», - сообщила Дума г.о. Самара.
Таким образом, в списке потенциальных кандидатов уже 13 человек. Сам конкурс состоится с 20 по 22 декабря. Как уже рассказывала "ТЕРРА", выбирать лучших кандидатов будет конкурсная комиссия в составе 20 человек. Ее возглавляет врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас обязанности градоначальника исполняет Владимир Василенко.
|
Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД
|
11 декабря 2017, 03:17
|
Депутат Михаил Матвеев и безработный Сергей Власов решили побороться за кресло мэра Самары
Во вторник, 5 декабря, в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их десять. Депутат губдумы Михаил Матвеев и безработный Сергей Власов решили побороться за кресло мэра Самары.
«Матвеев Михаил Николаевич, профессор Самарской государственной областной …
|
5 декабря 2017, 02:54
|
На пост главы Самары претендуют 8 человек
|
4 декабря 2017, 01:42
|
Гордума сообщила о новых претендентах на пост главы Самары
|
4 декабря 2017, 09:58
|
Назван третий претендент на пост главы Самары
|
30 ноября 2017, 05:59
|
Назван новый претендент на пост главы Самары
Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента.
«Григорьев Владимир Викторович. Начальник …
|
28 ноября 2017, 04:12