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Материалы по теме:

Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

Новыми претендентами на пост мэра Самары стали слесарь-сборщик и ветеран МВД

В понедельник, 11 декабря, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их стало двенадцать. На кресло мэра претендуют слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов, который трудится на ПАО «Кузнецов», и ветеран МВД Виталий 

11 декабря 2017, 03:17
Депутат Михаил Матвеев и безработный Сергей Власов решили побороться за кресло мэра Самары

Депутат Михаил Матвеев и безработный Сергей Власов решили побороться за кресло мэра Самары

Во вторник, 5 декабря, в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Самары поступили две новые заявки. Теперь их десять. Депутат губдумы Михаил Матвеев и безработный Сергей Власов решили побороться за кресло мэра Самары.

«Матвеев Михаил Николаевич, профессор Самарской государственной областной 

5 декабря 2017, 02:54
На пост главы Самары претендуют 8 человек

На пост главы Самары претендуют 8 человек

В комиссию по отбору кандидатов на должность главы Самары поступила восьмая заявка. Утром в понедельник, 4 декабря, документы подал заместитель директора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов.

"Дата и время подачи заявления - 04.12.2017 г., 11:05", - указано на сайте Думы г. 

4 декабря 2017, 01:42
Гордума сообщила о новых претендентах на пост главы Самары

Гордума сообщила о новых претендентах на пост главы Самары

Информация о новых претендентах на пост главы Самары появилась на сайте гордумы. В комиссию по отбору кандидатов на должность мэра 1 декабря поступили четыре заявки.

«Макеев Алексей Юрьевич - генеральный директор ООО «Зелёный мир»; Горлов Константин Геннадьевич - менеджер 
4 декабря 2017, 09:58
Назван третий претендент на пост главы Самары

Назван третий претендент на пост главы Самары

На конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары поступила третья заявка. Эта информация опубликована на сайте Думы г. о. Самара. Новый претендент на должность мэра – Александр Ключников.

«Ключников Александр. Директор ООО «Ксалекс», - указано на сайте гордумы.
30 ноября 2017, 05:59
Назван новый претендент на пост главы Самары

Назван новый претендент на пост главы Самары

Во вторник, 28 ноября, городская дума опубликовала информацию о новом участнике конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары. На кресло мэра претендует сотрудник ФПК Владимир Григорьев, следует из данных, опубликованных на сайте городского парламента. 

«Григорьев Владимир Викторович. Начальник 
28 ноября 2017, 04:12
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