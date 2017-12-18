О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
Стандарт регламентирует установку знаков направления размещения парковки. В ряде случаев, отмечают эксперты, просто нельзя смонтировать опору, а размещение на стене решит эту проблему.
Напомним в этой связи, что некоторое время назад появилась информация о введении в Российской Федерации дополнительных знаков и табличек, которые будут информировать о возможности появления в данном месте глухих пешеходов, запрете въезда на перекресток при образовавшемся заторе, а также диагональном пешеходном переходе.
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