В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках В Российской Федерации начали действовать поправки в правила движения транспорта на круговых перекрестках. Данная норма обнародована на портале кабмина.

В правилах теперь появляется положение, регламентирующее движение на кольце. Как следует из документа, приоритет при въезде на перекресток получают автомобили, которые …