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Материалы по теме:

Самарские гаишники провели рейд на обводной

Самарские гаишники провели рейд на обводной

На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.

21 декабря 2017, 08:53
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

В Российской Федерации габариты дорожных знаков нескоростной улично-дорожной сети станут меньше примерно в 2 раза. Речь идет об участках со скоростью движения до 60 км/ч. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям специалистов Росстандарта, в РФ разрешат размещать знаки размером до 

7 декабря 2017, 10:06
В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh.  Пользователи указывают 

29 ноября 2017, 03:26
В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В Российской Федерации начали действовать поправки в правила движения транспорта на круговых перекрестках. Данная норма обнародована на портале кабмина.
В правилах теперь появляется положение, регламентирующее движение на кольце. Как следует из документа, приоритет при въезде на перекресток получают автомобили, которые 

8 ноября 2017, 09:16
В России увеличился штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

В России увеличился штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

Отныне водителю машины, не пропустившей пешеходов либо велосипедистов, грозят штрафные санкции от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Соответствующее положение утверждено главой государства. Информация об этом появилась на официальном сайте правовых данных.
Как хорошо знают все участники дорожного движения, прежде сумма 

31 октября 2017, 10:17
ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

ГИБДД намерено запретить нарушать ПДД героям фильмов

МВД при поддержке Минкульта собирается добиться, чтобы авторы кинофильмов либо сериалов перестали снимать сцены, где положительные персонажи пренебрегают  ремнями безопасности, нарушают скоростной режим, переходят проезжую часть на запрещающий сигнал, совершают прочие нарушения правил дорожного движения (ПДД). Данные рекомендации разрабатываются по 

13 октября 2017, 02:07
Строительство дорог будут финансировать за счет лихачей?

Строительство дорог будут финансировать за счет лихачей?

Федеральное дорожное агентство выступило с инициативой направлять доходы от штрафов за нарушения ПДД на строительство дорог. Эта мера уже в ближайшие годы поможет увеличить объёмы ежегодных ремонтных работ на 10-15 процентов, считают в ведомстве. В течение каждого сезона будут дополнительно 

12 октября 2017, 08:01
В России уменьшат дорожные знаки

В России уменьшат дорожные знаки

Дорожные знаки в Российской Федерации собираются уменьшить в размерах. До конца текущего года в госстандартах появятся коррективы, которые будут предусматривать соответствующие изменения.
Данное решение было принято правительственной комиссией, занимающейся вопросами безопасности дорожного движения. Как отмечается, «она поддержала резолюцию о выводе 

1 сентября 2017, 09:21
Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани

Оставшийся без машины тольяттинец решил оспорить штраф за «знак-невидимку» в Сызрани

Мужчина уже заплатил 1,5 тысячи рублей за услуги эвакуатора и получил квитанцию на оплату штрафа в 5 тысяч рублей за нарушение «правил остановки или стоянки транспортных средств».
 
Однако автомобилист из Тольятти с таким положением дел не смирился и готовится 
19 мая 2017, 07:02
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