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Материалы по теме:

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 

25 декабря 2017, 02:33
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
Самарские гаишники провели рейд на обводной

Самарские гаишники провели рейд на обводной

На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.

21 декабря 2017, 08:53
Жители

Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды

Обновлено: 
В четверг, 21 декабря, в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе. На время ремонта к домам подвезут воду в 

20 декабря 2017, 03:40
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
Стандарт регламентирует установку знаков направления размещения парковки. В ряде случаев, отмечают 

18 декабря 2017, 10:12
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