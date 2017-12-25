Сегодня, 25 декабря, в 9.30 маршрутка, следовавшая по улице Авроры, столкнулась с Kia. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении с улицей Дыбенко. В результате образовалась большая пробка.
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В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
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25 декабря 2017, 11:29
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В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса
В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице …
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25 декабря 2017, 10:21
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Самарские гаишники провели рейд на обводной
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21 декабря 2017, 08:53
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Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды
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20 декабря 2017, 03:40
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21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской
С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось …
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20 декабря 2017, 03:36
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На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение
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20 декабря 2017, 02:03
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В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
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20 декабря 2017, 10:14
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В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.
«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом …
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19 декабря 2017, 03:40
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Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях
О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
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18 декабря 2017, 10:12