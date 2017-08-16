Компания «Калашников» презентовала электромотоциклы, созданные специально для российских правоохранителей. Первыми новые средства передвижения протестируют полицейские российской столицы.
В компании отметили, что после проведения испытаний электрических мотоциклов разработчики проанализируют все потенциальные недостатки своего детища и примут во внимание пожелания стражей порядка в целях усовершенствования электробайков.
Мощность экологически безопасных мотоциклов - 15 кВт. После полной зарядки они могут преодолеть до 150 километров. В подмосковном городе Кубинка с 22 по 27 августа пройдет форум «Армия-2017», где представят электробайки от «Калашникова».
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