Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей Стадион «Локомотив» у компании "РЖД" Самарская область выкупит за 180 млн рублей. Соответствующую поправку в региональный закон о бюджете одобрили в губернской думе. Предполагается, что оплата будет произведена с рассрочкой на 10 лет - по 18 млн рублей ежегодно. После перехода …