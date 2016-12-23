«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Транстелеком» (ТТК), в настоящее время ведет переговоры с Tele2 о создании на их инфраструктуре виртуального оператора связи (MVNO). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТТК.
Новый проект ставит целью появление нового мобильного оператора для сотрудников РЖД. Абонентами новой мобильной сети сразу могут стать свыше одного миллиона работников этой структуры.
По словам экспертов, деятельность нового оператора позволит упростить связь между сотрудниками РЖД, а кроме того, появятся выгодные тарифы для потенциальных абонентов. Обсуждение перспектив предполагаемого новшества с Tele2 уже ведется. Акционерное общество считает, что очередной проект поднимет имидж РЖД.
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