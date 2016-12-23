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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Еще зимой власти самопровозглашенной Донецкой народной республики говорили о создании собственного сотового оператора. И вот теперь первые 5000 "симок" "Феникса" поступили в продажу, хотя оператор должен был начать свою работу только в августе.

Сим-карты продаются в двух торговых точках. 
30 июля 2015, 06:33
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