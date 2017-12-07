Владельцам гибридных и электрических авто могут предоставить своеобразные льготы в виде бесплатных парковок и более щадящих транспортных сборов, отмечают в Минприроды. По информации ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.
Как отметил министр, до 90% вредных веществ воздуха в крупных городах образуются в результате использования транспортных средств на бензиновом топливе. Обладателей гибридных машин и электрокаров, наоборот, можно считать основой экологического комфорта.
По мнению экспертов, появление в ПДД понятия экологического транспорта даст возможность сформировать льготы в различных регионах. В первую очередь идет речь о российской столице, Петербурге и других городах-миллионниках. Также можно напомнить, что некоторое время назад Минприроды выступило с инициативой создать транспортную экологическую стратегию с целью уменьшения выбросов в атмосферу.
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