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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Изменения в социальной сфере должны быть проанализированы. Новый глава региона Дмитрий Азаров поручил областным парламентариям продумать дальнейшие действия, просчитав при этом все риски и возможные последствия.

Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской думы:
- По итогам обсуждения главой региона было принято решение 

29 сентября 2017, 11:36
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Теперь достать автомобиль можно разве что с помощью эвакуатора. 
19 августа 2017, 04:24
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