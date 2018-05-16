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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

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РЖД готовит закон о

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В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

Близ датского города Гундслев заработала новая тюрьма, которую называют самым комфортным в мире пенитенциарным заведением. Ей дали наименование Сторстрём.
Как отмечается, в каждой камере здесь есть телевизор, холодильник, шкаф, широкое окно и даже отдельная ванна. Площадь небольшая – всего 4 

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На вольных хлебах: Заключенным в России могут разрешить работать на свободе

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В частности, авторы инициативы хотят применять труд 

26 сентября 2017, 11:04
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