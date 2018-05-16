Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области В Самарской области могут ужесточить закон о тишине. Предполагается ввести запрет на шум в домах в обеденное время (с 13 до 15 часов) и с 20:00 до 8 часов утра (в … В Самарской области могут ужесточить закон о тишине. Предполагается ввести запрет на шум в домах в обеденное время (с 13 до 15 часов) и с 20:00 до 8 часов утра (в