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Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания …
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25 апреля 2018, 11:14
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Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты
В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по …
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25 апреля 2018, 01:56
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ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018
Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней …
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24 апреля 2018, 09:45
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Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области
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4 апреля 2018, 11:58
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РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров
"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК. …
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15 января 2018, 01:48
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В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму
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25 декабря 2017, 09:32
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Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь
Член английского кабмина Сэм Джима рассказал журналистам о новых инициативах, относящихся к жизни бывших заключенных в Великобритании. Как рассказывают местные информагентства, министр выступил с идеей запретить судимым гражданам, которые отбыли наказание, употреблять алкогольные напитки, играть в азартные игры и даже …
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13 октября 2017, 10:26
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На вольных хлебах: Заключенным в России могут разрешить работать на свободе
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26 сентября 2017, 11:04