Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях. Он расположится на севере страны за Полярным кругом.



Отель Svart, на крыше которого будут размещены солнечные панели для выработки электроэнергии, строится у подножия ледника Свартисен. Здание будет иметь форму …