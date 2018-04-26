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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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23 апреля 2018, 07:58
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Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае
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23 апреля 2018, 01:26
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Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области
В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.
«Символика представляет собой стилизованное изображение …
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19 апреля 2018, 10:00
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Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
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17 апреля 2018, 08:11
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Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии
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30 марта 2018, 06:47
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Первый подводный ресторан откроют в Европе
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30 октября 2017, 05:05
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В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ
Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! …
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6 марта 2017, 05:38
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Фото в блогах: новое слово для чистоты туалета
Блогер Наталья Ширяева поведала про "новое слово для чистоты туалета от магазина "МЕТРО". "Это фото сделано в нашем самарском магазине сети. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Главное, не забудьте убрать за собой пакеты! Кстати, может, у них …
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13 декабря 2016, 05:36
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В Мурманске в туалете утонул мужчина
В Мурманске погиб местный житель. Мужчина, проживавший в деревянном доме без удобств, утонул в туалете, расположенном на улице.
Инцидент произошел вчера, 26 марта. По предварительной версии, смерть наступила в результате удушья, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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27 марта 2015, 05:10