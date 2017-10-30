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Первый подводный ресторан откроют в Европе
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30 октября 2017, 05:05
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов
Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. …
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20 октября 2017, 02:18
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Сызранка испугалась за дочь и вызвала спасателей
Неприятный для жительницы Сызрани инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 октября. Специалистов городской Аварийно-спасательной службы она вызвала к себе домой на улицу Губкина, 1Б. Как передает КТВ-ЛУЧ, сызранка около полуночи вернулась домой с …
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9 октября 2017, 10:00
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В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи
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25 сентября 2017, 10:26
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Глава аэропорта в Таджикистане провожал вертолет президента и погиб
Накануне в Таджикистане во время проводов президентского вертолета погиб начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев. Как сообщают местные информагентства, причиной трагедии стали порывы воздуха от лопастей винтокрылой машины.
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14 сентября 2017, 02:06
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Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
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4 сентября 2017, 09:04
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На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода
По обнародованным сегодня сведениям агентства Reuters, в Норвегии в ядерном реакторе произошла утечка радиоактивного йода. Эту информацию эксперты распространили со ссылкой на представителей органов по защите от радиоактивного излучения.
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25 октября 2016, 03:12
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В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок
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19 сентября 2016, 05:04
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Финляндия заявила о вторжении неизвестного вертолета со стороны России
Зарубежные средства массовой информации распространили сведения о том, что накануне воздушное пространство Финляндии нарушил вертолет, якобы летевший со стороны РФ и вернувшийся через некоторое время обратно. Об этом сообщила пресс-служба пограничного департамента скандинавской страны. По ее данным, неопознанный вертолет без …
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11 декабря 2015, 09:08
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Норвежец убежал из экотюрьмы с помощью детской лопатки
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6 августа 2015, 09:25
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В Норвегии открывается школа для тех, кто хочет стать викингами
Норвежский колледж допобразования, что в 150 км к западу от Осло, запускает новую программу. Студенты будут обучаться ковке мечей, гребле, гончарному искусству, столярной работе и изготовлению украшений. В программу также включены религиозные ритуалы викингов, такие как жертвоприношение животных.
Глава …
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4 августа 2015, 02:41