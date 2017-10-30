В Самарской области 80-летний рыбак застрял ночью в грязи Пенсионер возвращался с рыбалки на автомобиле и застрял на грунтовой дороге у села Калиновка.



К спасателям рыбак обратился, поняв, что помощи ждать больше неоткуда. На дворе стояла глубокая ночь, и на проезжей части не было никого, кто мог бы …