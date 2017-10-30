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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 октября 2017г 
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Летчик сорвался с высоты в несколько сотен метров, когда управлял винтокрылой машиной Agusta A-109. Парашюта на нем не было, мужчина погиб. 

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В России появилась услуга чартерных вертолетных перевозок

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Глава 
4 августа 2015, 02:41
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