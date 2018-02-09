|
В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит
В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая …
|
9 февраля 2018, 06:38
|
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
|
5 февраля 2018, 05:19
|
В Самаре при взрыве в доме на Димитрова оторвало лифт и пострадал человек
|
5 февраля 2018, 04:22
|
В Самаре в жилом доме на Димитрова произошел взрыв
|
5 февраля 2018, 03:53
|
В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone
|
9 января 2018, 07:28
|
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м
На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
|
8 декабря 2017, 11:46
|
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple
|
14 ноября 2017, 05:10
|
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X
|
10 ноября 2017, 01:39