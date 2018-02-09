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Материалы по теме:

В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит

В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая 

9 февраля 2018, 06:38
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
5 февраля 2018, 05:19
В Самаре при взрыве в доме на Димитрова оторвало лифт и пострадал человек

В Самаре при взрыве в доме на Димитрова оторвало лифт и пострадал человек

Появились новые подробности о происшествии в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 5 февраля, в доме №110 (это в районе пересечения с улицей Тополей), произошел взрыв. По предварительным дынным, в квартире на 16-м 
5 февраля 2018, 04:22
В Самаре в жилом доме на Димитрова произошел взрыв

В Самаре в жилом доме на Димитрова произошел взрыв

В Самаре в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на Димитрова, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Очевидцы сообщают, что обрушилась часть стены. На место ЧП выехала съемочная группа ТРК «ТЕРРА». Предположительно, квартира, в которой случился взрыв, находится на 16-м 

5 февраля 2018, 03:53
В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone

В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone

Задымившийся iPhone стал причиной эвакуацией посетителей магазина в Швейцарии. Инцидент произошел 9 января в Цюрихе.

Сотрудник магазина пытался извлечь перегревшийся аккумулятор из смартфона, когда из устройства повалили клубы дыма. Сам работник торговой точки получил ожог руки. Для того, чтобы 
9 января 2018, 07:28
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. 

8 декабря 2017, 11:46
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

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10 ноября 2017, 01:39
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