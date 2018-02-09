В Самаре при взрыве в доме на Димитрова оторвало лифт и пострадал человек Появились новые подробности о происшествии в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 5 февраля, в доме №110 (это в районе пересечения с улицей Тополей), произошел взрыв. По предварительным дынным, в квартире на 16-м …