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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе

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Астрономы поймали в атмосфере таинственный радиолокационный сигнал

Астрономы поймали в атмосфере таинственный радиолокационный сигнал

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Как поясняют эксперты, метеорный детектор 

5 декабря 2017, 02:04
Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет

Геологи обнаружили в недрах Земли следы множества других планет

Специалисты института Боудера пришли к умозаключению, что в незапамятные времена Земля поглотила ряд нерожденных планет после того, как столкнулась с протолуной Тейей. Этим ученые-геологи объясняют находки, которые они обнаружили в Гренландии, информирует издание Nature Geoscience.
Исследователи нашли в древних земных 

5 декабря 2017, 09:36
В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В американском штате Небраска в объектив камеры наблюдения попали сразу несколько НЛО. Два наиболее отчетливо различимых летательных аппарата, по словам уфологов, имели совершенно разные очертания.
Очередные свидетельства присутствия представителей иных цивилизаций на Земле представил известный далеко за пределами Соединенных Штатов 

1 декабря 2017, 01:17
Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на 

30 ноября 2017, 02:06
Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

 Уфолог под ником Streetcap1 разместил в интернете снимки лунной поверхности. На одном из них исследователь рассмотрел гигантскую постройку, напоминающую, по его мнению, здание. По поводу происхождения этого строения ученые сейчас ведут дискуссию.
Как говорит специалист, загадочный объект отличают прямые углы 

29 ноября 2017, 02:00
Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
Как уверяет россиянин, на фото американского космического агентства изображено огромное 

27 ноября 2017, 11:20
На фотографии NASA с Луны увидели человека без скафандра

На фотографии NASA с Луны увидели человека без скафандра

Ученые-уфологи в процессе анализа большого массива снимков из космоса обнаружили весьма любопытное изображение. На фотографии, сделанной американскими исследователями в процессе посещения Луны в 1972 году, явно различим передвигающийся по поверхности ночного светила человек без скафандра.
После этого в очередной раз 

23 ноября 2017, 09:48
На лунной орбите появится надувная жилая станция

На лунной орбите появится надувная жилая станция

На орбите Луны появится уникальная конструкция, в которой смогут разместиться сразу 6 исследователей космоса. Особенностью изобретения является способность изменять размеры в несколько раз. К ночному светилу жилой модуль отправится на космическом аппарате Vulcan 562.
Эту информацию распространили зарубежные агентства со 

19 октября 2017, 12:15
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