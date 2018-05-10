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Спортзал в ДК «Авангард» закрыли на три месяца в Сызрани
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10 мая 2018, 02:34
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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Девочка на квадроцикле сбила женщину у Волгаря в Самаре
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10 мая 2018, 01:19
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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани
В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая …
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10 мая 2018, 10:01
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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре
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10 мая 2018, 09:30
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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани
В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.
Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное …
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10 мая 2018, 09:21
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Иномарка протаранила маршрутку на Московском: сильно пострадал маленький ребенок
Сегодня, 9 мая, днем в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Московском шоссе, в районе торгового центра «Парк Хаус», столкнулись внедорожник Hyundai и микроавтобус «Пежо», работающий на 1-м маршруте, передает ProGorodSamara со ссылкой на очевидцев.
По …
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9 мая 2018, 04:07
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Подросток попал под колеса машины в Жигулевске
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8 мая 2018, 02:28
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Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью
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8 мая 2018, 10:39
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Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы
Утром 8 мая около сызранской городской думы произошла авария. На пересечении улиц Смолина и Комсомольской столкнулись вазовская "десятка" и кроссовер «Мерседес». Машины ехали по направлению к стадиону «Кристалл». Судя по всему, «десятка» притормозила на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов. В это …
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8 мая 2018, 09:21
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Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
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3 мая 2018, 01:53
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71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала …
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30 апреля 2018, 09:35