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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

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Сегодня, 9 мая, днем в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Московском шоссе, в районе торгового центра «Парк Хаус», столкнулись внедорожник Hyundai и микроавтобус «Пежо», работающий на 1-м маршруте, передает ProGorodSamara со ссылкой на очевидцев.

По 
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Подросток попал под колеса машины в Жигулевске

ДТП с участием ребенка произошло 7 мая в Жигулевске. Водитель на «Ладе Калине» ехал по Морквашинской улице со стороны Северо-Восточной к Механическому переулку. На одном из участков под колесами легковушки оказался 12-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу 

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Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

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Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

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71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

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30 апреля 2018, 09:35
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