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Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре
Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря. В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком …
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13 декабря 2017, 10:49
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«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы
В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.
В школы …
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18 ноября 2017, 05:31
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В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм
Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
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15 ноября 2017, 03:17
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Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»
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14 октября 2017, 04:58
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В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом
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12 июня 2017, 04:41
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Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
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13 мая 2017, 04:15
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«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии
Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается …
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7 июня 2016, 05:12
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Мэрия Самары предъявила иск к «ИКЕА»
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2 февраля 2016, 02:42
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В Самаре ТЦ «Мега» временно закрылся из-за перебоев с электричеством
Вечером в воскресенье, 16 августа, в Самаре неожиданно закрылся торговый центр «Мега». Представители ТЦ в официальной группе «Меги» в соцсетях объяснили закрытие техническими проблемами – отсутствием электричества. По словам посетителей, в результате при выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.
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17 августа 2015, 09:31
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В Самаре около ТЦ «Мега» столкнулись 6 автомобилей: есть пострадавшие
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17 марта 2015, 09:20
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IKEA прекратила продажу кухонной мебели
До 20 декабря купить в магазинах IKEA кухонный гарнитур будет невозможно. Компания приостановила продажу мебели. Как говорится в официальном сообщении на сайте ритейлера, IKEA не справляется «с большим количеством заказов, находящихся в обработке». Скорее всего, это стало следствием девальвации рубля. Люди …
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18 декабря 2014, 10:50
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В самарском филиале «Икеа» выявлены нарушения закона «О карантине растений»
Областной Россельхознадзор оштрафовал самарский филиал «Икеа» за продажу растений с нарушением правил карантина. Как сообщает сайт ведомства, в шведском магазине была выявлена поступившая из других регионов подкарантинная продукция без установления фитосанитарного состояния: почти 7 тысяч штук горшечных растений, более 13 …
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21 января 2014, 03:46