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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.

В школы 
18 ноября 2017, 05:31
В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, повышаются 

15 ноября 2017, 03:17
Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Вчера, 13 октября, в оперативные службы Самары поступило сообщение о минировании места массового скопления людей. Речь идет о отделении «Райффайзенбанка» по адресу: Кирова, 387.

На месте работали полиция, МЧС и спасатели. Ничего подозрительного не нашли. Вызов оказался ложным, пишет 
14 октября 2017, 04:58
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15

«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии

«Икеа» выиграла суд у самарской мэрии

Компания «ИКЕА МОС» выиграла суд у самарской мэрии. Областной арбитраж отказал чиновникам, которые требовали, чтобы «Икеа» заново поставила на кадастровый учет четыре земельных участка общей площадью около 350 тысяч квадратных метров в поселке Красный Пахарь. На этой территории сейчас располагается 

7 июня 2016, 05:12
Мэрия Самары предъявила иск к «ИКЕА»

Мэрия Самары предъявила иск к «ИКЕА»

Мэрия Самары обратилась в областной арбитражный суд с иском к компании «ИКЕА МОС» с требованием изменить вид разрешенного использования земельного участка под торговым центром «МЕГА» в поселке Красный Пахарь. Согласно материалам дела на сайте суда, «ИКЕА МОС» обязана внести изменения 
2 февраля 2016, 02:42
В Самаре ТЦ «Мега» временно закрылся из-за перебоев с электричеством

В Самаре ТЦ «Мега» временно закрылся из-за перебоев с электричеством

Вечером в воскресенье, 16 августа, в Самаре неожиданно закрылся торговый центр «Мега». Представители ТЦ в официальной группе «Меги» в соцсетях объяснили закрытие техническими проблемами – отсутствием электричества. По словам посетителей, в результате при выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.
17 августа 2015, 09:31
В Самаре около ТЦ «Мега» столкнулись 6 автомобилей: есть пострадавшие

В Самаре около ТЦ «Мега» столкнулись 6 автомобилей: есть пострадавшие

В понедельник, 16 марта, около семи часов вечера произошло крупное ДТП на Московском шоссе. В Красноглинском районе Самары около торгового центра «Мега столкнулись шесть автомобилей.

По данным полиции, 35-летний водитель «Газели», ехавший в направлении выезда из города, не выбрал 
17 марта 2015, 09:20
IKEA прекратила продажу кухонной мебели

IKEA прекратила продажу кухонной мебели

До 20 декабря купить в магазинах IKEA кухонный гарнитур будет невозможно. Компания приостановила продажу мебели. Как говорится в официальном сообщении на сайте ритейлера, IKEA не справляется «с большим количеством заказов, находящихся в обработке». Скорее всего, это стало следствием девальвации рубля. Люди 

18 декабря 2014, 10:50
В самарском филиале «Икеа» выявлены нарушения закона «О карантине растений»

В самарском филиале «Икеа» выявлены нарушения закона «О карантине растений»

Областной Россельхознадзор оштрафовал самарский филиал «Икеа» за продажу растений с нарушением правил карантина. Как сообщает сайт ведомства, в шведском магазине была выявлена поступившая из других регионов подкарантинная продукция без установления фитосанитарного состояния: почти 7 тысяч штук горшечных растений, более 13 

21 января 2014, 03:46
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