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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
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22 марта 2018, 06:03
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В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства
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22 марта 2018, 03:57
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Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
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22 марта 2018, 01:38
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«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре
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22 марта 2018, 01:31
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Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани
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21 марта 2018, 02:03
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4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
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17 марта 2018, 03:50
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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
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17 марта 2018, 03:15
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Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары
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17 марта 2018, 02:50