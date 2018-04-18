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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
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АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

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В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
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В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.

Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая 
26 января 2018, 10:51
Продажи российских автомобилей за прошлый год выросли на 11%

Продажи российских автомобилей за прошлый год выросли на 11%

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали количество отечественных автомобилей, которые были проданы в России в 2017 году. Всего было реализовано 411,8 тысячи машин. Это на 11% выше результата годичной давности. На долю отечественных авто приходится 26% российского рынка.

Статус самых 
19 января 2018, 06:01
В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

17 ноября 2017, 09:03
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Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
Накануне Еврокомиссия выступила со специальным заявлением. Теперь европейцы, разъезжающие в пределах ЕС, получили возможность звонить, писать и общаться посредством мобильных устройств 

15 июня 2017, 12:14
Европейцы резко начали скупать «Лады»

Европейцы резко начали скупать «Лады»

Продажи автомобилей «Лада» в Евросоюзе растут четвертый месяц подряд. С начала года в странах Старого Света реализовано уже свыше полутора тысяч машин. Это на 52% больше, чем за три месяца прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Стремительный рост, по мнению экспертов, 

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Евросоюз пожаловался в ВТО на поддержку АвтоВАЗа

Евросоюз пожаловался в ВТО на поддержку АвтоВАЗа

По версии еврочиновников, власти России выделяют субсидии только собственным производителям машин.
В результате российские автомарки находятся в более выгодном положении, чем импортные, уверены в ЕС. В Минэкономразвития уже заявили, что претензии европейцев безосновательны - никаких льгот российские заводы не получают, 

26 октября 2016, 05:51
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