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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа
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16 апреля 2018, 01:45
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АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги
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12 апреля 2018, 04:04
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В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada
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11 апреля 2018, 08:02
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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
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1 марта 2018, 07:48
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Россияне скупают лопаты для уборки снега
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5 февраля 2018, 09:40
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В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет
В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.
Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая …
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26 января 2018, 10:51
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Продажи российских автомобилей за прошлый год выросли на 11%
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали количество отечественных автомобилей, которые были проданы в России в 2017 году. Всего было реализовано 411,8 тысячи машин. Это на 11% выше результата годичной давности. На долю отечественных авто приходится 26% российского рынка.
Статус самых …
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19 января 2018, 06:01
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В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada
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17 ноября 2017, 09:03
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Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным
В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
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15 июня 2017, 12:14
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Европейцы резко начали скупать «Лады»
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29 мая 2017, 01:37
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Евросоюз пожаловался в ВТО на поддержку АвтоВАЗа
По версии еврочиновников, власти России выделяют субсидии только собственным производителям машин.
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26 октября 2016, 05:51