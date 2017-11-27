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Материалы по теме:

Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии Самары, которая пытается отстоять права на часть территории областной «Самарской городской больницы №5», находящейся по адресу Третья просека, дом 157. В 2010 году, когда учреждение - тогда еще муниципальное - занимало участок площадью 

24 ноября 2017, 07:11
Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году

Мэрия Самары показала новые уличные украшения к Новому году

В Самаре начали монтировать праздничную иллюминацию. Город украшают к Новому году. Мэрия Самары показала новые уличные украшения для праздника.

«В дополнение к уже полюбившимся горожанами световым фигурам появятся новые композиции, которые установят на пл. им. В.В. Куйбышева, на ул. 
23 ноября 2017, 11:37
Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары

Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары

Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев  курирует  социальный, финансовый и экономический блоки.
9 ноября 2017, 02:26
Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было 

3 ноября 2017, 06:04
Названы претенденты на пост главы Тольятти

Названы претенденты на пост главы Тольятти

На пост мэра Тольятти претендуют 19 человек, их имена опубликованы на сайте городской думы. Большинство из претендентов проживают в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в 
4 апреля 2017, 04:11
Главу Самары выберут до 1 декабря

Главу Самары выберут до 1 декабря

Имя нового главы Самары, который будет выбран из числа депутатов местной Думы, будет известно до 1 декабря. На понедельник назначено заседание городской думы, на котором народные избранники должны будут проголосовать за одного из своих коллег. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» 

20 ноября 2014, 04:48
Сити-менеджера Самары планируют назначить в конце декабря

Сити-менеджера Самары планируют назначить в конце декабря

В Самарской городской думе продолжается работа над корректировкой устава столицы региона. Необходимость в ней вызвана реформой местного самоуправления.

Депутаты губернской думы отменили прямые выборы мэра Самары. Его полномочия теперь должны разделить наемный сити-менеджер и председатель городской думы. Первого, ответственного за хозяйство, 

14 ноября 2014, 09:51
Прямые выборы глав городов в Самарской области отменили

Прямые выборы глав городов в Самарской области отменили

Сегодня, 11 ноября, депутаты губернской думы в ходе внеочередного заседания приняли закон, согласно которому отныне глав городов станут избирать из состава местного органа представительной власти сами парламентарии.

«В настоящее время органы местного самоуправления всех 10 городских округов без исключения 
11 ноября 2014, 04:53
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