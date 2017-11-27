Представители регионального отделения демократической партии «Яблоко» предложили вернуть прямые выборы мэра Самары и муниципальных депутатов. Этот вопрос должны вынести на референдум.
Напомним, выборы были отменены в 2015-м году по инициативе бывшего губернатора Николая Меркушкина. Вместо этого депутаты Гордумы стали избираться из числа депутатов райсовета. Глава же городского округа выбирается городским парламентом из претендентов, отобранных конкурсной комиссией.
Обратиться в избирком с предложением о всенародном голосовании «яблочники» намерены до конца недели.
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