Производство деталей авто для первых лиц могут запустить в Самарской области Об этом было заявлено на конференции для поставщиков автокомпонентов, посвященной пилотному проекту «Единая модульная платформа». Выпуск комплектующих к машинам, предназначенным для первых лиц страны, может быть налажен на территории ОЭЗ «Тольятти».

В мероприятии участвовали свыше полусотни компаний губернии, которые занимаются …