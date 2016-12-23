Роструд в январе 2017 года проведет инспекции на предприятиях, которые занимаются выпуском «Боярышника». Компании проверят на соблюдение трудового законодательства, в том числе охрану труда и безопасность на производстве. В Самарской области выпуском спиртовой жидкости занимается компания "Гиппократ", по неофициальным сведениям считающаяся аффилированной известному бизнесмену Дмитрию Островскому. По данным Минпромторга, на "Гиппократ" приходится основной объем фармацевтических спиртовых препаратов. Выручка фирмы в 2015 году превысила 1 млрд 150 млн рублей, всего было выпущено 52 млн упаковок. У ближайшего конкурента - «Флора Кавказа» из Карачаево-Черкесии - показатели почти в 4 раза меньше.
Напомним, число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 74. По уголовному делу задержано 13 человек.
|
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства
Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
|
30 ноября 2016, 10:35
|
В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности
Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением …
|
18 ноября 2016, 05:14
|
В Тольятти открывается новый завод
В среду, 19 октября, чешская компания «BRISK Tabor, a.s.» запускает в Тольятти производство свечей зажигания для комплектации моделей ОАО «АвтоВАЗ».
|
19 октября 2016, 11:01
|
Производство деталей авто для первых лиц могут запустить в Самарской области
Об этом было заявлено на конференции для поставщиков автокомпонентов, посвященной пилотному проекту «Единая модульная платформа». Выпуск комплектующих к машинам, предназначенным для первых лиц страны, может быть налажен на территории ОЭЗ «Тольятти».
|
13 сентября 2016, 09:27