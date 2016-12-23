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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
Проект получил поддержку нескольких фондов, он поможет решить 

30 ноября 2016, 10:35
В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением 

18 ноября 2016, 05:14
В Тольятти открывается новый завод

В Тольятти открывается новый завод

В среду, 19 октября, чешская компания «BRISK Tabor, a.s.» запускает в Тольятти производство свечей зажигания для комплектации моделей ОАО «АвтоВАЗ».
В торжественной церемонии пуска примут участие члены правительства и торговых представительств России и Чешской Республики, представители кабинета министров Самарской области 

19 октября 2016, 11:01
Производство деталей авто для первых лиц могут запустить в Самарской области

Производство деталей авто для первых лиц могут запустить в Самарской области

Об этом было заявлено на конференции для поставщиков автокомпонентов, посвященной пилотному проекту «Единая модульная платформа». Выпуск комплектующих к машинам, предназначенным для первых лиц страны, может быть налажен на территории ОЭЗ «Тольятти».
В мероприятии участвовали свыше полусотни компаний губернии, которые занимаются 

13 сентября 2016, 09:27
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