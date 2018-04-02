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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

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Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

В Самарской области инициативная группа местных жителей обратились к властям по поводу размещения крематория под Самарой. Появились комментарии чиновников.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале стало известно, что крематорий начнут строить в районе Рубежного. В конце марта в Сети 
2 апреля 2018, 11:01
В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»

Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».

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2 апреля 2018, 09:21
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
30 марта 2018, 02:23
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
29 марта 2018, 11:54
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