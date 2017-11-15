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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.

«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.

«Всем спасибо за радушный 

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Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

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О планах поднять лимит знаков на 100% 

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Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Сервис микроблогов Twitter собирается увеличить лимит на число знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. На первых порах обновление протестируют небольшие группы пользователей, информируют специалисты компании.
Эксперты поясняют: увеличение лимита не относится к японскому, китайскому 

27 сентября 2017, 10:17
Только плати: Соцсеть «Одноклассники» запустила приложение для погашения штрафов ГИБДД

Только плати: Соцсеть «Одноклассники» запустила приложение для погашения штрафов ГИБДД

Отечественная социальная сеть «Одноклассники» создала приложение, при помощи которого появилась возможность оплатить штрафы Госавтоинспекции и получить соответствующую информацию. Оно доступно в мобильной версии соцсети, а также в автономном приложении для iOS и Android.
Чтобы воспользоваться данной функцией, следует только раз 

22 сентября 2017, 09:52
У мухи, севшей на лицо Клинтон, появился аккаунт в Twitter

У мухи, севшей на лицо Клинтон, появился аккаунт в Twitter

Пользователи соцсетей оживленно обсуждают муху, которая села на бровь кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в прямом эфире политических дебатов. У насекомого уже появился свой аккаунт в Twitter.

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У пользователей соцсети «ВКонтакте» появится возможность зарабатывать деньги на своих видеороликах. В социальной сети будет существовать примерно такая же система видеохостингов, которая сейчас работает в YouTube.
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Речь идет об обновлении музыкального раздела, которое должно завершиться к уже к концу года. Предполагается, что 

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Первое – общение посредством мессенджера возможно даже с контактами, содержащимися в адресной книге, а не 

14 июля 2016, 03:53
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