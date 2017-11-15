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В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году
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15 ноября 2017, 10:39
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В Самаре назван «Студент года – 2017»
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14 ноября 2017, 03:11
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Самара: Общественную палату области возглавил Виктор Сойфер
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14 ноября 2017, 09:36
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Жесткий разговор
Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
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13 ноября 2017, 06:20
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В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.
«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.
«Всем спасибо за радушный …
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13 ноября 2017, 09:23
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Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое
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8 ноября 2017, 10:09
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Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза
Сервис микроблогов Twitter собирается увеличить лимит на число знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. На первых порах обновление протестируют небольшие группы пользователей, информируют специалисты компании.
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27 сентября 2017, 10:17
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Только плати: Соцсеть «Одноклассники» запустила приложение для погашения штрафов ГИБДД
Отечественная социальная сеть «Одноклассники» создала приложение, при помощи которого появилась возможность оплатить штрафы Госавтоинспекции и получить соответствующую информацию. Оно доступно в мобильной версии соцсети, а также в автономном приложении для iOS и Android.
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22 сентября 2017, 09:52
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У мухи, севшей на лицо Клинтон, появился аккаунт в Twitter
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10 октября 2016, 01:15
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«ВКонтакте» позволит пользователям зарабатывать на видео
У пользователей соцсети «ВКонтакте» появится возможность зарабатывать деньги на своих видеороликах. В социальной сети будет существовать примерно такая же система видеохостингов, которая сейчас работает в YouTube.
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26 сентября 2016, 12:55
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Музыка «ВКонтакте» может стать платной уже в 2016 году
В интернете сегодня активно обсуждают новость о том, что прослушивание музыки в социальной сети «ВКонтакте» может стать платным. Такое заявление накануне сделали топ-менеджеры компании.
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20 июля 2016, 02:43
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Соцсеть «Одноклассники» запустила собственный мессенджер
«ОК сообщения» - так называется собственный мессенджер, который запустила соцсеть «Одноклассники». Кроме стандартного функционала, новый сервис имеет некоторые интересные функции, которые недоступны в иных мессенджерах.
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14 июля 2016, 03:53