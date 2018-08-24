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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая давление на 

24 августа 2018, 12:51
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». О самых интересных событиях на текущий момент вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

Из полпредов в послы. Президент Владимир Путин отправил Михаила Бабича 
24 августа 2018, 12:21
Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, их нанесли пневматическим оружием. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось перевести 
24 августа 2018, 10:46
В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В четверг, 23 августа, около дома № 50 А по улице Борковской в Тольятти произошла авария. Автоледи при движении «зацепила» другую машину. Водитель пострадавшего авто вышел из салона, ударил 34-летнюю автолюбительницу ножом и скрылся. Свидетели происшествия тут же вызвали «скорую», 
24 августа 2018, 07:59
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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