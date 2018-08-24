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По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца
Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.
На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая давление на …
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24 августа 2018, 12:51
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска
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24 августа 2018, 12:21
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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину
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24 августа 2018, 07:59
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37