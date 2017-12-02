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В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд
История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, …
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2 декабря 2017, 02:35
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста
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30 ноября 2017, 02:05
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит
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14 июня 2017, 11:29
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Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода
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14 апреля 2017, 10:41
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«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео
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11 апреля 2017, 12:26
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Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку
Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.
По версии следствия, в октябре прошлого года рано …
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7 апреля 2017, 07:34