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Материалы по теме:

В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд

История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
 
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, 
2 декабря 2017, 02:35
СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки. Статья – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Малыш скончался в больнице 18 ноября 2017 года.

«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
1 декабря 2017, 08:03
В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

Следователи начали проверку по факту смерти парапланериста, упавшего в озеро под Самарой. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась на территории Волжского района, в среду, 29 ноября.

«29 ноября 2017 года примерно в 15 часов 67-летний мужчина  упал в воду 
30 ноября 2017, 02:05
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

Видео: самарец попросил водителя убрать машину с тротуара и был жестоко избит

В Самаре завершено расследование по делу об избиении мужчины агрессивным автомобилистом. Инцидент произошел в апреле 2017 года на улице Куйбышева. Пешеход, увидевший припаркованную на тротуаре машину, сделал водителю замечание - а тот пришел в ярость. Автохам толчком в грудь опрокинул 

14 июня 2017, 11:29
Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода

Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода

В Самаре вынесен приговор мужчине, избившему хирурга больницы имени Семашко. Самарца обвинили в хулиганстве и причинении медику травм средней тяжести. Его виновность признали доказанной только по второй статье. В итоге Промышленный районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на один 
14 апреля 2017, 10:41
«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео

«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео

В Самаре на финишную прямую выходит судебное рассмотрение уголовного дела об избиении хирурга больницы имени Семашко. Как уже сообщала «ТЕРРА», в октябре прошлого года муж одной из пациенток сломал врачу ребро и руку.

«Начали унижать медсестру. Я сделал им 
11 апреля 2017, 12:26
Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.

 

По версии следствия, в октябре прошлого года рано 

7 апреля 2017, 07:34
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