В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, будет установлена величина этой доплаты.
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Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре
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12 декабря 2017, 09:57
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В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате
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11 декабря 2017, 09:48
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«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку
«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим …
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2 декабря 2017, 03:17
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Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате
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23 ноября 2017, 03:43
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Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»
Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий …
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20 ноября 2017, 01:51
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Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке
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17 ноября 2017, 12:25
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Жесткий разговор
Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
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13 ноября 2017, 06:20
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Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября
Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий …
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31 октября 2017, 10:11