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Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу
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9 октября 2018, 09:45
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В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной
В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы …
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9 октября 2018, 09:30
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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется
В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Кроме того, он коротко рассказал, что …
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9 октября 2018, 06:12
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов
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4 октября 2018, 02:43
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов
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20 сентября 2018, 12:20