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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, начали получать извещения на оплату имущественных налогов за 2017-й год по почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Налоговики уже отправили более 
9 октября 2018, 09:45
В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы 
9 октября 2018, 09:30
В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.

"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное 
9 октября 2018, 06:16
В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Кроме того, он коротко рассказал, что 
9 октября 2018, 06:12
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

За прошлую неделю, с 24 по 30 сентября, сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 72 рейса и проверили 12 880 единиц багажа. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели в «Курумоч» из Узбекистана и Таджикистана, нашли 142 килограмма запрещенной 
4 октября 2018, 02:43
В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона 
27 сентября 2018, 09:58
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

За прошлую неделю, с 10 по 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» проверили 14 245 единиц багажа. Во время досмотра сумок пассажиров, которые прилетели из Узбекистана и Таджикистана, специалисты нашли 108 кг запрещенной к ввозу в Россию подкарантинной продукции - 
20 сентября 2018, 12:20
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