|
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
|
4 апреля 2017, 10:47
|
В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
|
31 марта 2017, 09:10
|
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке.
|
28 марта 2017, 09:41
|
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре
|
28 марта 2017, 09:46
|
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре
Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.
|
27 марта 2017, 02:27
|
В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки
Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми …
|
23 марта 2017, 11:17
|
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
|
21 марта 2017, 10:08
|
В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта
|
3 июля 2014, 12:49
|
В Самаре изменится схема движения общественного транспорта
|
23 июня 2014, 11:49
|
В Тольятти изменится схема движения автобусных маршрутов 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73
|
11 июня 2014, 05:04