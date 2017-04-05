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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на 
31 марта 2017, 09:10
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки

В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки

Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми 

23 марта 2017, 11:17
В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановили водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В ночь на 21 марта в Самаре восстановили водоснабжение поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи. В 2 часа ночи сотрудники аварийной бригады завершили работы по замене поврежденного шестиметрового участка трубы диаметром 700 миллиметров.

«В 06:00, после промывки, водовод запущен 
21 марта 2017, 10:08
В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта

В Тольятти изменена схема движения общественного транспорта

В Автограде с 3 июля будет закрыто движение на участке от ул. Герцена до ул. Ленина (четная сторона), сообщает местная администрация. Это связано с капитальным ремонтом теплосети на бульваре 50 лет Октября.
Автобусы №№ 46, 52, 114, 146 будут курсировать 

3 июля 2014, 12:49
В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

В Самаре изменится схема движения общественного транспорта

В областном центре продолжается ремонт подземного перехода около станции метро «Московская». В связи с этим до 1 августа в городе изменена схема движения транспорта.
После проведенного мониторинга пассажиропотока и полученных обращений от граждан в схему внесены дополнительные изменения на период 

23 июня 2014, 11:49
В Тольятти изменится схема движения автобусных маршрутов 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73

В Тольятти изменится схема движения автобусных маршрутов 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73

В Автограде изменится схема движения общественного транспорта, сообщает мэрия города.
Это связано с закрытием диспетчерского пункта «Спортивная».
С 16 июня автобусы 2, 7, 13, 33, 34, 62к, 73 будут ездить по следующим маршрутам:
- №73: от Московского проспекта левый поворот 

11 июня 2014, 05:04
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